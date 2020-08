BNNVARA lanceert nieuwe radio- en tv-seizoen met 'De Vooravond'

Foto: BNNVARA - © Natalia van der Zalm 2020

Renze Klamer en Fidan Ekiz presenteren namens BNNVARA 'De Vooravond' op NPO 1, Natasja Gibbs is de nieuwe presentator van 'De Nieuws BV' en Floortje Dessing maakt een nieuw seizoen van 'Floortje Blijft Thuis'. Maar er is nog meer.

Coen Verbraak interviewt schrijvers over het leven en werk van Harry Mulisch, Halina Reijn en Carice van Houten spelen de hoofdrollen in de nieuwe spannende dramaserie 'Red Light' en in '26000 Gezichten' worden jonge mensen bezocht die 15 jaar geleden als kind een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen.

Dat is een greep uit de programmering voor het komende seizoen bij BNNVARA. Naast nieuwe titels zijn er dit najaar twee bekende programma's die hun jubileum vieren: 'Je Zal Het Maar Hebben' bestaat 20 jaar en het onderzoeksjournalistieke platform 'Zembla' maar liefst 25 jaar. Daarbij versterkt de omroep zich dit najaar met twee nieuwe dj's op Radio 2: Giel Beelen en Jeroen van Inkel.

Lonneke van der Zee, Algemeen Directeur BNNVARA: 'Een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Dat is waar de makers van BNNVARA zich dagelijks voor inzetten. Met onze programma's willen we mensen aan het denken zetten, op ideeën brengen, inzichten bieden, begrip kweken, inspireren en laten discussiëren. En juist in deze hectische, bijzondere tijd voelen we deze verantwoordelijkheid misschien nog wel meer dan ooit. Ik ben daarom ongelofelijk trots op het rijke programma-aanbod voor het komend seizoen.'

Naast doorlopende bestaande programma's als 'BOOS', 'Kassa' en 'Vroege Vogels' brengt de omroep dit najaar het derde en laatste seizoen van de dramaserie 'KLEM', de documentaireserie 'Marker Wadden' over het ontstaan van de natuureilanden bij Lelystad en de serie 'Niet Normaal Vies' over de wereld van schoonmaker Tuğrul. In het nieuwe programma 'We Gaan Het Maken' op NPO 1 bundelen wetenschappers en uitvinders, onder leiding van Patrick Lodiers, hun krachten om een oplossing te vinden die het leven van mensen met een beperking zal veranderen. Ryanne van Dorst gaat op zoek naar mensen die niet kunnen of willen slapen in een nieuw seizoen van 'Nachtdieren' en Nellie Benner verkent wat het verlies van een ouder op jonge leeftijd met je doet. Dat en nog veel meer is komend te zien bij BNNVARA.