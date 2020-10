BNNVARA en Big Blue gaan Noorse sciencefictionserie 'Dome 16' produceren

BNNVARA stapt in als Nederlandse partner van de Noorse high-end sciencefictionserie 'Dome 16' (10+) in samenwerking met producent Big Blue.

'Dome 16', gecreëerd door de Noorse schrijver en regisseur Tomas Torjussen die o.a. de internationale Rose d'Or prijs heeft gewonnen voor zijn baanbrekende genre serie Zombielars, speelt zich af in het jaar 2340. Anton en Emma (beiden 14 jaar) leven in andere klimaat zones binnen dezelfde stad. Ze hadden elkaar eigenlijk niet tegen moeten komen en al helemaal niet verliefd moeten worden. Maar als dat toch gebeurt, moeten ze tot het uiterste gaan om samen te kunnen zijn. Tordenfilm in Noorwegen is de hoofdproducent en Big Blue de co-producent, NRK en Nordvision zijn de betrokken Scandinavische zenders en het project heeft reeds steun ontvangen van Creative Europe.

Robert Kievit (hoofdredacteur/producent Drama BNNVARA): 'We kijken er als BNNVARA naar uit om dit bijzondere en veelbelovende project vanuit Nederland samen met Big Blue te coproduceren. 'Dome 16' sluit goed aan bij thema's die BNNVARA op de kaart wil zetten: klimaat en de toekomst van de jonge generatie. Dome 16 is een spannend en prikkelend verhaal dat zich afspeelt in die toekomst.'

Fleur Winters (founder/producer Big Blue): ''Dome 16' is een spannend liefdesverhaal dat zich afspeelt in de toekomst vol humor en coole gadgets voor de 10+ doelgroep. BNNVARA is de ideale Nederlandse omroep om deze productie in Nederland te ondersteunen, een omroep die, net als Big Blue, de jonge kijker serieus neemt, die weet wat er speelt binnen de doelgroep en juist ook genre gedreven content wil aanbieden.'

De serie zal vanaf 2022 te zien zijn op de NPO Zapp.