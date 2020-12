BN'ers vertellen Emma Wortelboer over hun eerste keer

Hoe was de eerste zoen voor Selma Omari? Waar nam ADF Samski voor de eerste keer xtc? En wat vond Bokoesam van zijn allereerste joint? In 'Emma's Eerste Keer' van 'Spuiten en Slikken' gaat Emma Wortelboer in gesprek met bekende Nederlanders over hun eerste keer.

Met deze persoonlijke ervaringen als handvat, geeft Emma advies en duiding. Hoe kun je je zoentechniek oefenen? Wat voor verschil voel je tussen wiet roken en spacecake eten? Hoe ga je om met liefdesverdriet? 'Emma's Eerste Keer' is vanaf maandag 7 december om 17.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van 'Spuiten en Slikken'.

Als presentator van 'Spuiten en Slikken', waaronder haar eigen 'Emma's Peepshow', liet ze geen kans onbenut om nieuwe ervaringen op te doen met seks en drugs.

Emma: 'Ik zie eerste keren altijd als een uitdaging. Ik vind het heerlijk om een keer niet te weten wat er gaat gebeuren. Maar dat maakt het natuurlijk ook spannend en dat kan sommige mensen afschrikken iets voor de eeeste keer te proberen. Het kan nooit kwaad om van andere mensen over hun eerste keer te leren zodat jij in ieder geval zo goed mogelijk voorbereid je eigen eerste keren tegemoet gaat.'

Naast Selma Omari, ADF Samski en Bokoesam komen dit seizoen onder anderen Sophie Milzink, Marije Zuurveld, Kim Holland en Jessie Maya langs. In de eerste aflevering zien we Selma Omari, die vertelt over haar eerste zoen, haar eerste jointje en haar eerste liefdesverhaal.

Selma's eerste liefdesverdriet

Selma vertelt over haar eerste keer liefdesverdriet om ex-verloofde Boef. 'Ik moest aan de schandpaal genageld worden, ook al had ik niets verkeerd gedaan'.