BN'ers racen met op afstand bestuurbare auto's in 'Car Wars'

Start your engines! SBS6 presenteert 'Car Wars', een spectaculair nieuw raceprogramma. Alleen... bij 'Car Wars' is alles klein en radiografisch bestuurbaar!

Met topsnelheden van maar liefst 160 kmh racen de auto’s over unieke circuits. Ze rijden over water, vliegen van schansen en springen van hoge flatgebouwen. Van spannende straatraces tot uitdagende off-road parcoursen; in 'Car Wars' is niets te gek! Zes BN'ers krijgen elk een vaste en zeer ervaren remote control racer toegewezen als coach. Deze race-cracks geven hun controller in handen van de BN’er en gaan ze trainen voor de opdrachten en races. En dat is hard nodig, want ze moeten flink aan de bak, elke aflevering krijgen ze drie pittige opdrachten voor hun kiezen. Hoe hoger de BN’ers eindigen, hoe meer geld zij winnen voor een zelfgekozen goed doel. Ook de coach juicht bij winst: hoe beter zijn BN’er presteert, hoe meer hij verdient. Welke BN'er heeft alles onder controller en ontpopt zich tot een ware topcoureur? 'Car Wars' is dit najaar te zien, bij SBS6.

'Car Wars' is geen afvalrace: in elke aflevering strijden de bekende racers voor de beste plek in het algemeen klassement. Hoe hoger ze aan het eind van de serie in dat algemeen klassement eindigen, hoe meer geld ze verdienen. De BN’er die na alle afleveringen het klassement aanvoert, is de grote winnaar - net als het goede doel dat door hem of haar is gekozen.

Welke BN'ers meedoen en wie 'Car Wars' zal presenteren wordt later bekendgemaakt.

'Car Wars' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

Uitzending dit najaar bij SBS6 en op KIJK.nl.