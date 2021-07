BN'ers maken opwachting in nieuw seizoen 'Nederland in Beweging'

Het nieuwe seizoen van 'Nederland in Beweging' staat op het punt te beginnen. Vanaf maandag 6 september stimuleren Olga Commandeur en Duco Bauwens heel Nederland weer om te bewegen.

Door mee te doen aan de oefeningen kunnen kijkers al de helft van de dagelijkse norm van dertig minuten gezond bewegen behalen. Dit seizoen is er een speciale oefengroep, bestaande uit bekende Nederlanders.

Het nieuwe seizoen van 'Nederland in Beweging' start op maandag 6 september. Elke eerste vrijdag van de maand neemt een oefengroep, bestaande uit bekende Nederlanders, plaats achter Olga en Duco. Sander Hoogendoorn, Jasmine Sendar, Evelien de Bruijn, Carrie ten Napel en Mounir Toub zullen tijdens de specials meebewegen. Dat maakten Sander Hoogendoorn (NPO 3FM) en Evelien de Bruijn (Radio 10) bekend. In de reguliere uitzendingen van 'Nederland in Beweging' bestaan de oefengroepen, zoals vertrouwd, uit onbekende sportievelingen.

In 'Nederland in Beweging' stimuleren Olga Commandeur en Duco Bauwens met niet aflatend enthousiasme elke Nederlander om meer te bewegen. Kijkers kunnen, door een kwartiertje mee te doen aan de oefeningen, al de helft van de dagelijkse norm behalen. Sinds 2008 is 'Nederland in Beweging' te zien bij MAX en in 2020 vierde het programma zijn 20-jarig jubileum.

'Nederland in Beweging' Online

Ook online is 'Nederland in Beweging' volop aanwezig. Op MAX Vandaag en sociale media worden extra oefeningen en tips gedeeld. In aanloop naar het nieuwe seizoen zal bovendien extra content met betrekking tot de BN'er-afleveringen worden geplaatst. Op het YouTube-kanaal van MAX zijn ook de trainingen, die Olga ten tijde van de eerste coronalockdown op Facebook verzorgde, terug te kijken.

'Nederland in Beweging', vanaf maandag 6 september elke werkdag om 10.15 uur op NPO 1.