BN'ers jureren ijssculpturen mee in 'IJsmeesters: een koud kunstje'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

In een speciaal voor 'IJsmeesters: een koud kunstje' opgezet ijsatelier nemen zes ervaren ijskunstenaars het tegen elkaar op in een ijskoude afvalrace. Van een blok ijs, naar een prachtig ijssculptuur; van niets, naar iets.

Onder toeziend oog van een vakjury én prominente gastjuryleden strijden de ijskunstenaars om de titel IJsmeester 2021.

Eenvoudig wordt het de deelnemers niet gemaakt. De lat ligt hoog, evenals de tijdsdruk waarmee de kunstenaars te maken krijgen. Aan hen de schone taak om de jury te laten smelten voor hun ijssculpturen. De tweekoppige professionele jury bestaat uit Alec Messchaert, organisator van grootschalige ijssculpturenfestivals in Nederland en daarbuiten, en Anique Kuizenga, artistiek leider van het jaarlijkse IJsbeeldenfestival in Zwolle. Zij worden iedere aflevering bijgestaan door een gastjurylid in de persoon van een BN’er met kennis van en ervaring met het thema.

Thema’s en gastjuryleden:

- 12 februari, aflevering 1: thema magie met Hans Klok

- 19 februari, aflevering 2: thema reizen met Erica Terpstra

- 26 februari, aflevering 3: thema iconische wereldsterren met Albert Verlinde

- 5 maart, aflevering 4: thema into the future met André Kuipers

De deelnemers

Hanneke (39), afkomstig uit het Belgische Gent, gaat in 'IJsmeesters: een koud kunstje' de strijd aan met onder meer haar man Martijn (47). Hanneke en Martijn hebben elkaar leren kennen in het sculpturenwereldje en hebben samen veel prijzen in de wacht gesleept. Toch hebben ze een aantal jaar geleden besloten om nu niet meer samen te werken, want het kon nogal 'knetteren'.

'IJsmeesters: een koud kunstje' kent twee Friese deelnemers: Jeroen (43) en Jostan (26). Laatstgenoemde ijskunstenaar is een relatieve nieuwkomer in het wereldje. Jostan kreeg het vak echter met de paplepel ingegoten; zijn vader Rolf is eveneens ijskunstenaar. Jeroen is de vrolijke grappenmaker van het stel: 'serieus is ook maar zo serieus'. Hoewel pas vijf jaar actief als ijskunstenaar, is het carven hem gewoon. Met zand carft hij al twintig jaar.

Kunstenares Ludo (52) buigt over een schat aan ervaring. Zij was één van de eerste ijskunstenaars in Nederland en deed in het verleden met succes mee aan grote (inter)nationale wedstrijden. Net als Jostan is Marieke (33) één van de jongsten in het vak, ondanks dat zij op haar 18de al haar eerste ijssculptuur maakte. Inmiddels heeft zij van zand- en ijskunst haar fulltime baan gemaakt.

IJskoude afvalrace

In 'IJsmeesters: een koud kunstje' krijgen de deelnemers twee opdrachten voorgeschoteld. Een kleine opdracht in de buitenlucht en een grote opdracht in het ijsatelier. De kandidaat met de laagste beoordeling na twee opdrachten verlaat de competitie. In de finale staan drie kandidaten tegenover elkaar die strijden om de titel IJsmeester 2021.

Na vier afleveringen, als de strijd gestreden is, is het ijsatelier verworden tot een betoverend ijsbeeldenpark met indrukwekkende sculpturen.

'IJsmeesters: een koud kunstje' wordt geproduceerd door Skyhigh TV.

'IJsmeesters: een koud kunstje', vanaf vrijdag 12 februari wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.