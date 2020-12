BN'ers bouwen bijzonder fantasiehotel tijdens 'LEGO MASTERS Kerstspecial'

Foto: RTL 4 - © William Rutten 2020

Op 26 december gebeurt er iets bijzonders in de studio van 'LEGO MASTERS'. Vijf duo's van Bekende Nederlanders betreden de BRICKSHOP om te gaan bouwen aan een uitdagende opdracht.

Onder de wervelende leiding van Ruben Nicolai en het jurerende oog van BRICKMASTER zullen ze al hun creativiteit, technische kennis en fantasie in moeten zetten om het beste steentje bij te dragen aan een inspirerend bouwwerk.

Fien Vermeulen en Fernando Halman, Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels, Heleen van Royen en Bart Meeldijk, Moïse Trustfull en Kaj van der Voort en ook Emma Deckers en Christiaan Bauer stropen de mouwen op om te gaan bouwen. Daarmee vragen zij, tijdens deze avond, aandacht voor een bijzondere donateursactie van Stichting Het Vergeten Kind voor de bouw van Hotel Heppie Veluwe: draag je steentje bij!

Als inspiratie voor het Heppie fantasiehotel hebben een aantal kinderen, die een moeilijke kindertijd doormaken, tekeningen gemaakt over hoe het hotel in hun dromen eruit zou moeten komen te zien. Gaat het de duo’s lukken om deze tekeningen tot leven te wekken? Welk duo heeft de beste LEGO skills? En wie gaan naar huis met de eeuwige roem?

Over Het Vergeten Kind en Hotel Heppie

Je ziet ze misschien niet, maar ze zijn er wel: de vergeten kinderen van Nederland. Thuis is het onveilig of onleefbaar en missen ze liefde, veiligheid en structuur. Soms is het zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor hen bouwen we Hotel Heppie Veluwe, een plek waar ze op adem kunnen komen en alle positieve aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Natasja Froger, ambassadeur van Het Vergeten Kind, vertelt waarom Hotel Heppie zo belangrijk is: 'Elk kind verdient het om even onbezonnen kind te zijn; daarom ben ik ook ambassadeur van Het Vergeten Kind. Bovendien is het voor deze kinderen heel belangrijk om omringd te worden door kinderen die op een bepaalde manier 'hetzelfde' zijn als zij. Ze hebben het allemaal moeilijk op hun eigen manier; maar het zijn natuurlijk gewoon kinderen. Op een Heppie Vakantie of Weekend krijgen ze de aandacht die ze verdienen, zien ze elkaar en voelen ze dat zij er ook mogen zijn. Ze kunnen vriendjes maken, krijgen zelfvertrouwen en dat nemen ze ook weer mee naar hun 'gewone' leven.'

RTL en Het Vergeten Kind komen samen tijdens de 'LEGO MASTERS Kerstspecial' in actie voor de bouw van Hotel Heppie Veluwe. Geef vergeten kinderen een plek om op adem te komen. Kom met ons in actie en draag ook je steentje bij!

Dit seizoen is Jonathan BRICKMASTER bij 'LEGO MASTERS'. Bas - woonachtig in Denemarken - wil meer tijd met zijn familie doorbrengen dit jaar en kan daarom niet aansluiten.

'LEGO MASTERS Kerstspecial' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van de EndemolShine Group - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

'LEGO MASTERS Kerstspecial', zaterdag 26 december om 20.00 uur bij RTL 4.