'Bloedland': zoektocht naar verzoening in Zuid-Afrika

In de nieuwe EO-serie 'Bloedland' gaat programmamaker Johan Eikelboom op zoek naar hoop en verzoening in de hevige strijd om het Zuid-Afrikaanse land. Ruim dertig jaar na het begin van de afschaffing van de apartheid staan de bevolkingsgroepen van Zuid-Afrika tegenover elkaar in een bitter conflict om de grond van hun voorouders.

Tijdens een roadtrip van 5000 kilometer dwars door Zuid-Afrika gaat Eikelboom tussen de bloedige geschiedenis, die het land al generaties in haar greep houdt, op zoek naar hoop voor de toekomst.

Vanaf zondag 13 juni zendt de EO op NPO 2 'Bloedland' uit. Een driedelige roadmovie waarin Johan Eikelboom in gesprek gaat met de veelkleurige bevolking van Zuid-Afrika in een zoektocht naar verzoening. Witte boeren die hun grond en boerderijen verdedigen tegen de politiek van landonteigeningen én tegen gewelddadige overvallen. Zwarte inwoners die in de dagelijkse strijd om hun bestaan het land opeisen dat Nederlandse of Britse kolonisten ooit bemachtigden van hun voorouders. En gekleurde inwoners die, decennia na de officiële afschaffing van het apartheidsregime, vechten voor de erkenning dat de grond waarop ze leven ook hùn grond is.

Johan Eikelboom: 'Het is een prachtige roadtrip door een geweldig land. Fascinerend om te zien hoe de mensen die wij ontmoeten zo emotioneel verbonden zijn met hun land. Allen op hun eigen manier. De een wil het verdedigen, de ander delen. Het is een strijd die nog lang zal duren. Maar er is hoop.'

5.000 kilometer

Tijdens een reis van 5.000 kilometer onderzoekt Eikelboom die diepgewortelde overtuiging van zowel de witte, de zwarte, alsook de gekleurde bevolking dat het land hèn toebehoort. En gaat hij op zoek naar Zuid-Afrikanen die tegen alle verwachtingen en vooroordelen in, een gezamenlijke toekomst proberen te vinden. De driedelige serie 'Bloedland' is een indringend verslag van die reis waarbij indrukwekkende gesprekken worden afgewisseld met prachtige natuurshots van dit veelzijdige land. De kijker wordt meegenomen van het noordoostelijke Krugerpark tot aan de Westkaap in het zuidwesten van het land. En van de dichtbevolkte buitenwijken van Johannesburg tot aan de uitgestrekte binnenlanden van de Oostkaap.

Landonteigening

In 'Bloedland' wordt onder meer het leven van de blanke boerenfamilie Hattingh geportretteerd. Hun immense landgoed is al 11 generaties in de familie. De grond en haar geschiedenis zijn daarmee onlosmakelijk met het geslacht-Hattingh verbonden. Een eventuele landonteigening is dan ook ondenkbaar voor de Hattinghs. Vader Hattingh bereidt zijn kinderen dan ook voor door middel van schietles. Ook bezoekt Johan Eikelboom op de Westkaap boerderij Agridwala, waar blanke en zwarte boeren nauw met elkaar samenwerken. En tekent hij het opmerkelijke verhaal op van wijnboer Charles Back. Na een gewelddadige overval die hij ternauwernood overleefde, zet hij zich nu vol overgave in voor een vreedzame en gezamenlijke toekomst van Zuid-Afrika.

'Bloedland', zondag 13, 20 en 27 juni om 22.05 uur bij de EO op NPO 2.