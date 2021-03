Bert van Leeuwen op zoek naar hoop bij het Leger des Heils

Vanaf maandag 15 maart duikt EO-presentator Bert van Leeuwen wekelijks in de wereld van het Leger des Heils. Door portretten van hulpontvangers en hulverleners laat hij de hoop zien die soms op onverwachte plekken te vinden is.

Verhalen uit het hele land geven een inkijkje in de levens van hulpverleners, vrijwilligers, bezoekers en cliënten van het Leger des Heils. Achter de armoede, de verwarring, de eenzaamheid, de tegenslagen en mislukkingen vind je bij ieder mens iets moois, iets krachtigs en iets hoopvols.

In de uitzendingen worden verschillende mensen geportretteerd. Het programma laat mooie en moeilijke momenten zien. EO-presentator Bert van Leeuwen: 'Wat me raakt bij het maken van dit programma is dat het de kracht van mensen en de kracht van hoop laat zien! Aan de ene kant mensen die vanuit ogenschijnlijk kansloze posities er met hulp toch weer uitkomen en aan de andere kant dat we kunnen laten zien dat er altijd mensen zijn die anderen willen helpen. Geweldig dat er bij het Leger des Heils mensen zijn die door dik en dun naast anderen blijven staan.'

Marco

In een buurthuiskamer in Den Helder ontmoet Bert Marco. Een man die de boel op orde lijkt te hebben, maar tot een half jaar geleden zag zijn leven er heel anders uit. Marco is een paar maanden geleden ontslagen uit een afkickkliniek. Daar zat hij vanwege zijn alcoholverslaving. Die verslaving heeft niet alleen bij hem, maar ook in zijn appartement flinke sporen nagelaten. Bert is geraakt door Marco’s wilskracht om er weer iets van te maken en geeft hem een duwtje in de goede richting met een mooie uitdaging.

Soep

Hoewel het Leger inmiddels meer dan 40.000 mensen per jaar helpt met een groot variëteit aan diensten, blijft soep een belangrijk aspect waar meer achter schuilt dan je denkt. Wat een beetje soep in iemands leven kan betekenen, ontdekt Bert door een gesprek met Julio. Samen met hem gaat Bert aan de slag om een ketel soep te maken. Tijdens het koken neemt Julio Bert mee naar de dagen dat hij zelf gebruik moest maken van de soepbus. Als de soep klaar is deelt Bert deze uit met de vrijwilligers van de soepbus.

Sores en soelaas

In de eerste aflevering krijgt konijnenhouder en spullenverzamelaar Edwin te horen dat de gemeente Epe hem uit zijn caravan wil zetten, terwijl dit mooie plekje hem juist zo gelukkig maakt. Hoe zal Edwin reageren? En verderop in de bossen van Ugchelen volgen we Joey, een jonge Spakenburger die lang cocaïne snoof en na een overval in de cel belandde. Hij werkt in een woongroep met 35 mensen aan zijn herstel. Hulpverlener Freek begeleidt hem daarbij. Een gewone baan is voor een ex-verslaafde een flinke uitdaging. Lukt het Joey om bij een installatiebedrijf aan de slag te komen?

Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Ruim 7.000 professionals zetten zich elke dag in op het gebied van bijvoorbeeld verslavingszorg, (ambulante) hulpverlening en in buurthuiskamers. Soep neemt een bijzondere plek in binnen de christelijke organisatie: al bijna 150 jaar geeft de leus 'soup, soap and salvation' richting aan het werk.

'Soep, sores en soelaas', vanaf maandag 15 maart om 16.30 uur bij de EO op NPO 1.