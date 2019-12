Bemoedigende gesprekken in EO-kerstspecial 'Wie Kent Mij Nog?'

Foto: Evangelische Omroep - © Willem-Jan de Bruin 2019

Op kerstavond kijkt de Evangelische Omroep met Gert, Jessah, Ruud, Valentina en Piet terug op hun deelname aan 'Wie Kent Mij Nog?'.

Tijdens de Landelijke week tegen Eenzaamheid vertelden de vijf in oktober hun levensverhaal. De EO liet met de portretten zien dat eenzaamheid veel verder gaat dan het ontbreken van sociale contacten. Hoe is het nu met de deelnemers? Voelen ze zich inmiddels minder eenzaam? Samen blikken de deelnemers terug op het jaar en kijken ze vooruit naar 2020.

Deze laatste weken van het jaar staan voor velen in het teken van gezelligheid en samenzijn. Toch voelt een op de vier Nederlanders zich eenzaam met kerst. De kandidaten van 'Wie Kent Mij Nog?' weten als geen ander hoe dit voelt. 'Was er maar iemand die hier thuis was. Waar je even je verhaal van de dag aan kwijt kunt om zelf weer op te laden voor de nieuwe dag. Maar die is er niet', vertelde Gert in zijn uitzending.

Vertrouwd

In de kerstspecial laat de EO zien hoe de vijf samen aan het kerstdiner gaan. Aan tafel komt - na een wat onwennige stilte - al snel een gesprek op gang. Er wordt gelachen en gehuild. Een bijzonder gesprek tussen vijf mensen die elkaar nooit eerder ontmoet hebben. 'Het voelt zó vertrouwd hier aan tafel dat ik met deze mensen mijn verhaal wil delen en me kwetsbaar durf op te stellen', stelt Ruud.

Bijzondere ontmoeting

Na de uitzendingen in oktober ontvingen alle deelnemers veel reacties. Eindredacteur Arie Rijneveld: 'Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen meeleven met de vijf deelnemers en dat er zo ontzettend veel mensen met hen contact wilden zoeken. De vijf gaven aan dat ze zich hierdoor nog meer begrepen voelen. Dat is precies waarom wij het programma wilden maken. Gert vertelt in de kerstspecial zelfs dat hij in de tussentijd een heel bijzondere ontmoeting heeft gehad.'

Kerstspecial 'Wie Kent Mij Nog?', dinsdag 24 december om 23.00 uur op NPO 2.