Beleef de 'BinnensteBuiten'-experts in jouw woonkamer

Foto: © KRO-NCRV 2020

Het nieuwe seizoen van 'BinnensteBuiten' wordt begin september afgetrapt met KRO-NCRV 'BinnensteBuiten Thuis'. Drie unieke online activiteiten waarbij je onze experts in jouw woonkamer thuis kan beleven en live met ze kan chatten.

Wandel virtueel mee met boswachter Marieke Schatteleijn, breng kleur in je interieur met interieurstylist Theo-Bert Pot en leer van Sharon de Miranda en Ramon Brugman hakken en snijden als een échte chef!

Boswachter Marieke Schatteleijn neemt je tijdens een bijzondere online wandeling mee naar de prachtige buitenplaats Kasteel Groeneveld. Samen beleef je een unieke wandelervaring, maar dan vanuit huis. Door de combinatie van haarscherp beeld én 3D-geluid, is het net of je er zelf wandelt. Na afloop kan je aan Marieke in een live chat vragen stellen.

Interieurstylist Theo-Bert Pot geeft live vanuit zijn huiskamer de workshop 'Breng kleur in je interieur'. Hij doet dit onder andere aan de hand van digitale moodboards op Pinterest en geeft volop praktische tips. Je kan hem via de chat vragen stellen en thuis zelf ook meedoen.

Heb jij altijd al willen snijden als een professionele kok? Chef-koks Sharon de Miranda en Ramon Brugman delen hun know-how op het gebied van hak- en snijdtechnieken. Welk mes gebruik je waarvoor en hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet in de vingers snijdt? Stel ondertussen via de live chat al je vragen aan deze BinnensteBuiten chefs.

De 3 gratis online activiteiten zijn op 1, 3 en 5 september om 18.00 uur te volgen via de KRO-NCRV en 'BinnensteBuiten' social mediakanalen Facebook en YouTube.

Meld je aan via de website binnenstebuiten.tv/thuis en ontvang per mail een link om de gekozen activiteiten te volgen.