Bekende Nederlanders gaan strijd aan met de vijf Champions in 'Beat The Champions VIPS'

Twaalf bekende Nederlanders trekken hun quizschoenen aan en nemen het op tegen Diederik Jekel, Cindy Hemink, Abel Gilsing, Nynke de Jong en Devrim Aslan, de vijf kampioenen van 'Beat The Champions'.

In twee speciale afleveringen proberen de BN’ers een geldprijs binnen te slepen voor een door hun gekozen goed doel. 'Beat The Champions VIPS' is op zaterdag 29 mei & zaterdag 5 juni om 20.00 uur te zien bij RTL 4 en wordt gepresenteerd door Chantal Janzen.

Art Rooijakkers, Francis van Broekhuizen, Huub Stapel, Jeroen Kijk in de Vegte, Jörgen Raymann, Klaas van der Eerden, Rick Paul van Mulligen, Sofie van den Enk, Stefano Keizers, Tina de Bruin, Ruben Nicolai en Igmar Felicia nemen het allemaal solo op tegen de vijf superquizzers.

Over 'Beat The Champions'

In 'Beat The Champions' krijgen quizliefhebbers de ultieme kans om het solo op te nemen tegen een team van vijf superquizzers die stuk voor stuk beschikken over een enorme algemene kennis. In de eerste ronde bouwt de kandidaat zijn startkapitaal op door het beantwoorden van maximaal vijf vragen. Vervolgens neemt de kandidaat het op tegen de Champions in een race tegen de klok. Hoe meer Champions hij durft uit te dagen hoe groter het te winnen geldbedrag, maar ook hoe groter het risico om alles te verliezen. Zo kunnen de kandidaten bijvoorbeeld 2.500 euro verdienen als ze van twee Champions winnen en misschien wel 50.000 euro als ze alle vijf verslaan.

'Beat The Champions VIPS' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is op zaterdag 29 mei en zaterdag 5 juni om 20.00 uur te zien bij RTL 4.