AVROTROS volgt verkiezingen op de voet

Foto: AVROTROS - © Nico Kroon 2021

Nog een maand tot de verkiezingen op woensdag 17 maart. Welke invloed heeft de coronacrisis op verkiezingscampagnes en de strijd om de kiezer? AVROTROS houdt kijkers en luisteraars de aankomende weken in verschillende programma's op de hoogte van politieke ontwikkelingen, nieuws, peilingen en achtergrondverhalen.

'Het EenVandaag Debat' | Maandag 15 maart om 18.15 uur live op NPO 1 en NPO Radio 1

Twee dagen voor de verkiezingen van 17 maart gaan VVD, CDA, PVV, D66, GroenLinks en PvdA met elkaar in debat bij 'EenVandaag'. De lijsttrekkers debatteren in Den Haag met elkaar over diverse thema's, onder meer aangedragen door wat volgens de leden van het EenVandaag Opiniepanel de belangrijkste onderwerpen zijn tijdens deze verkiezingen. Gijs Rademaker licht in de uitzending toe hoe er door de panelleden over die thema's wordt gedacht en hoe zij ervoor staan in de laatste peiling van EenVandaag/Ipsos. Het debat wordt geleid door Pieter Jan Hagens. Het televisiedebat wordt eveneens live uitgezonden op NPO Radio 1.

In de dagen ervoor besteedt 'EenVandaag' ruim aandacht aan andere partijen die meedoen aan de verkiezingen. Het campagne-nieuws wordt uitgebreid gebracht en er wordt gekeken naar hoe de leden van het Opiniepanel deze lijsttrekkers beoordelen.

'EenVandaag Radio' | Elke vrijdag om 16.00 uur op NPO Radio 1

'EenVandaag Radio' staat elke vrijdag in het teken van de verkiezingen. Daarin het laatste campagne-nieuws, proefballonnetjes en politieke ontwikkelingen. De presentatie is in handen van Suzanne Bosman en Lammert de Bruin, met duiding van politiek commentator Joost Vullings. Op vrijdag 19 februari zijn lijsttrekkers Lilian Marijnissen (SP) en Liane de Haan (50Plus) te gast, evenals gezondheidseconoom Xander Koolman. Een week later schuiven Tom van der Lee (GroenLinks) en Agnes Mulder (CDA) aan in de studio. Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid is ook te gast.

Maandag 15 maart is er om 18.00 uur een extra uitzending rondom het 'EenVandaag Verkiezingsdebat'.

'Stax & Toine' | Elke maandag tot en met donderdag om 14.00 uur

Niet de lijsttrekkers maar nieuwe kandidaten met regionale roots èn de luisteraars, staan de aankomende weken centraal in het radioprogramma 'Stax & Toine'. In de serie Local Heroes maken luisteraars kennis met lokaal aanstormende politieke talenten die een goede kans maken om de Kamer in te komen.

Het corona-spreekuur is inmiddels een begrip. De weken in aanloop naar de verkiezingen komt er óók een politiek spreekuur: Het Vragenuur. Luisteraars kunnen hun vragen appen en mailen aan politieke watchers en vertrekkend Kamerleden zoals Madeleine van Toorenburg (CDA) en Sadet Karabulut (SP). Ten slotte praat Ilan Hoekstra van de succesvolle NPO1 Radio 1-podcast Alicante, de luisteraars dagelijks bij over de belangrijkste politieke trending topics, online successen en uitglijders in deze afwijkende verkiezingingscampagne.

StemTV | Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van EenVandaag

In coronatijd verloopt de strijd om de kiezer anders dan voorheen. Lijsttrekkers kunnen niet naar de kiezers toe: ze zijn veroordeeld tot tv-studio’s en hun eigen online kanalen. StemTV schept orde in de chaos en brengt tot aan de verkiezingen wekelijks een verkiezingsoverzicht. Met prikkelende vragen, verrassende anekdotes, korte interviews en vrolijke analyses brengen Joost Vullings, Marloes Lemsom, Vincent Rietbergen en Splinter Chabot de verkiezingsstrijd van 2021 in beeld.

Podcast 'De Stemming van Vullings en Van der Wulp' | Elke vrijdag een nieuwe aflevering in verschillende podcast-apps

Uiteraard veel aandacht voor de verkiezingsstrijd in de (NOS/EenVandaag) podcast van Xander van der Wulp en Joost Vullings. De politiek journalisten nemen elke vrijdag de Haagse week door met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen.

Podcast 'Partij 30-' | Elke maandag een nieuwe aflevering in verschillende podcast-apps

Wat als jongeren hun ideale politieke partij zouden samenstellen? Hoe zou die eruit moeten zien? In de podcast 'Partij 30-' start 3FM-dj Olivier Bakker een fictieve politieke partij en gaat hij op onderzoek uit. In deze podcast wordt er gekeken vanuit de invalshoek van jonge stemmers. In audioberichten vertellen jongeren wekelijks welke plannen zij rondom een thema uitgevoerd willen zien. Olivier gaat in gesprek met experts over de effecten, haalbaarheid en effectiviteit van deze plannen. Gijs Rademakers schuift wekelijks aan om cijfers te duiden rondom de onderwerpen die jongeren belangrijk vinden.

Actuele opinie-en zetelpeilingen

Alle informatie over de peilingen rondom verkiezingsthema's van het 'EenVandaag Opiniepanel' is te vinden op www.eenvandaag.nl.

De Peiling is de politieke analyse van 'EenVandaag', uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. De laatste zetelpeilingen zijn snel en makkelijk te volgen met de gratis app De Peiling, te downloaden in verschillende appwinkels. Meer informatie: www.depeiling.nl.