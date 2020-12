AVROTROS-jeugdserie 'Brugklas' komt met eigen podcast

In de 12-delige serie 'Brugklas de Podcast - een raadselachtig ongeluk' worden brugklassers Liz, Sophie en Pieter gevolgd. De drie zijn getuige van een ongeluk, maar als ze op de plek des onheils aankomen, ontbreekt van een slachtoffer ieder spoor. Wat is hier gebeurd?

'Brugklas de Podcast - een raadselachtig ongeluk' is vanaf 9 december elke schooldag te beluisteren via npozapp.nl en alle populaire podcast-apps.

Liz, Sophie en Pieter zijn op schoolkamp. Tijdens de nachtelijke dropping zijn ze getuige van een ongeluk, maar een slachtoffer is nergens te bekennen. Een dag later blijkt wel degelijk dat er iemand is aangereden en overleden. Pieter, Sophie en Liz kunnen het ongeluk niet vergeten en gaan op onderzoek uit. Als Liz verliefd wordt op een jongen van het schoolkamp wil ze de zoektocht naar de dader staken, maar daar willen de anderen niets van weten. Gaat het ze lukken om het mysterie rond het ongeval te ontrafelen?

