AVROTROS brengt 3 nieuwe seizoenen 'Flikken Maastricht'

Al meer dan 14 jaar en 15 seizoenen lang is de populaire AVROTROS-serie 'Flikken Maastricht' een kijkcijferhit op de vrijdagavond. En al 162 afleveringen kunnen fans geen genoeg krijgen van het politiewerk van Floris Wolfs (Victor Reinier), Eva van Dongen (Angela Schijf), Marion Dreesen (Oda Spelbos) en Romeo Sanders (Sergio Romero IJssel).

Daar komt voorlopig ook nog geen einde aan. Nederlands langstlopende dramaserie krijgt maar liefst drie nieuwe seizoenen waarvan de eerstvolgende, seizoen 16, begin 2022 te zien is bij AVROTROS op NPO 1.



De hoofdrolspelers zijn heel blij met het goede nieuws. Zo zegt Victor Reinier: 'Ik vind het geweldig dat we niet 1, niet 2, maar 3 seizoenen door mogen gaan met 'Flikken Maastricht'! Dat betekent dat we met het hele Flikken team ons kunnen voorbereiden en verheugen op mooie, spannende en lange verhaallijnen. Ik ben door het dolle!'



En Angela Schijf: 'Ik heb nog lang geen genoeg van Eva van Dongen en de fans volgens mij ook niet! Want met elke week 2 miljoen kijkers, gaan we gewoon nog even door met het maken van 'Flikken Maastricht'. Ik kan niet wachten!'



De serie

De eerste aflevering van 'Flikken Maastricht' is in september 2007 te zien bij de (toen nog) TROS op NPO 1 en trekt bijna 1,3 miljoen kijkers. In de loop der jaren stijgen de kijkcijfers en daarmee ook het succes van de serie. Het afgelopen, 15e seizoen wordt begin dit jaar wekelijks door ruim 2 miljoen mensen lineair bekeken en online zijn dat er nog eens tussen de 300.000 en 400.000 per aflevering. In 2014 wint 'Flikken Maastricht' de Gouden Televizier-Ring voor beste tv-programma.



Ook de cast is onverminderd populair; de zogenoemde Flikken dagen in Maastricht trekken vele fans met als absolute hoogtepunt het jaar 2014 met zo’n 90.000 bezoekers die de cast door de hele stad toejuichen. Angela Schijf neemt twee keer de Zilveren Televizier-Ster voor Beste Actrice (2016 en 2017) in ontvangst. In 2020 wint 'Flikken Maastricht' de eerste NPO start award voor meest gestreamde dramaserie.



'Flikken Maastricht' wordt geproduceerd door Hollands Licht in samenwerking met AVROTROS.