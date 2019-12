Astrid Sy nieuwe presentator 'Andere Tijden'

Astrid Sy (Leiden, 1987) is de nieuwe presentator van 'Andere Tijden'. Zij volgt Hans Goedkoop op, die het NTR/VPRO-geschiedenisprogramma bijna 20 jaar presenteerde.

Astrid Sy studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze zich specialiseerde in de middeleeuwen, en werkte daarna mee aan diverse projecten voor musea, onderwijs en media. Zo gaf ze trainingen en lezingen voor de Anne Frank Stichting en ROSE stories, doceerde ze aan de University of South Carolina, werkte ze voor Yad Vashem als beeldresearcher en maakte ze een serie voor scholen over de Tweede Wereldoorlog, die ze ook presenteerde. Nu is ze werkzaam als beeldresearcher voor de Anne Frank Stichting en als onderzoeker en assistent-curator betrokken bij het nog te realiseren Nationaal Holocaust Museum.

Astrid, dochter van een Fins-Zweedse moeder en een vader uit Mauritanië, is een allround historica met een passie voor verhalen vertellen. Ze schreef ook een historische jeugdroman.

Astrid Sy: 'Als kind had ik al een fascinatie voor het verleden en niet voor niets ben ik daarom geschiedenis gaan studeren. Ik ben ervan overtuigd dat historisch begrip ons helpt de ingewikkelde wereld van nu beter te begrijpen. Het tv-programma 'Andere Tijden' is daarom essentieel. Alhoewel ik moet toegeven dat het ook gewoon een stiekeme fantasie van mij was om het te mogen presenteren.'

Hans Goedkoop presenteerde de eerste aflevering van 'Andere Tijden' op 12 maart 2000. Na ruim 700 afleveringen vindt hij het tijd om het stokje over te dragen. Maar dat wil niet zeggen dat hij afscheid neemt van zijn televisiewerk. Hans blijft verbonden aan de geschiedenisafdeling van de NTR. Hij gaat zich intensiever bezighouden met de geschiedenisseries op NPO 2 en begint in 2020 aan de voorbereidingen voor een grote serie over de dekolonisatie van Nederlands-Indië, 'Indonesia Roept!'.

De eerste aflevering van 'Andere Tijden' met Astrid Sy is op 29 januari 2020.