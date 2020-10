Astrid Joosten en Paul de Leeuw presenteren 'Op1' op vrijdagen

Astrid Joosten en Paul de Leeuw vormen met ingang van 6 november a.s. het nieuwe presentatieduo van de talkshow 'Op1' op vrijdag. De huidige BNNVARA-presentatoren op de vrijdag, Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg, nemen vanaf dat moment de maandagen voor hun rekening. De afspraken hierover met de NPO gelden tot in elk geval het einde van dit jaar.

Het nieuwe BNNVARA-duo gaat aan de sfeer en uitstraling van de vrijdagavond-uitzendingen van 'Op1' uitdrukkelijker het 'weekend-gevoel' meegeven.

Astrid Joosten: 'Ik had heel veel zin om weer gesprekken te voeren op televisie. Dat ik dat ook nog eens met Paul mag doen maakt dat ik me er zeer op verheug. We hebben er erg veel zin in om elke vrijdag een sprankelende uitzending te maken 'Op 1'.'

Paul de Leeuw: 'Het is een ongelooflijke eer om samen met Astrid 'Op1' op vrijdag een beetje meer het weekend-gevoel te gaan geven. En ook een uitdaging om met dit team, naast sfeer maken, ook een iets serieuzere kant van mezelf te laten zien.'

Gert-Jan Hox, directeur Content bij BNNVARA: 'De gesprekken die ik de afgelopen week gevoerd heb met Astrid en Paul waren inspirerend. Met hun enorme ervaring en gevoel voor humor kleuren we de BNNVARA-vrijdagavond van 'Op1' net even anders in, natuurlijk zonder daarbij het journalistieke karakter van het programma uit het oog te verliezen.'

Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg verhuizen naar de maandag. Het duo Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra stopt. Willemijn wordt de nieuwe presentator van het NPO Radio 2-programma 'Spijkers met Koppen' en blijft ook het BNNVARA-programma 'Vroege Vogels' presenteren. Erik Dijkstra start begin volgend jaar met een nieuw, wekelijks programma op NPO Radio 1. Daarnaast blijft hij de BNNVARA-kennisquiz 'Per Seconde Wijzer' presenteren en elke week 'Radio Bureau Sport' met Frank Evenblij (NPO Radio 1). Ook werkt Erik aan een grote televisieserie over koloniale roofkunst.

De talkshow 'Op1', een samenwerking tussen BNNVARA, EO, MAX en WNL, is elke werkdag rond 22.15 uur te zien op NPO 1.