Anne-Mar Zwart in gesprek met kinderen over pesten in 'De Plaagmuur'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In de Week Tegen Pesten zendt de EO het nieuwe programma 'De Plaagmuur' uit. Het is de opvolger van het met een Gouden Roos bekroonde programma 'De Anti Pest Club'.

Voor het zesde jaar op rij bezoekt Anne-Mar Zwart basisscholen om met kinderen in gesprek te gaan over pesten. Dit jaar schrijven de kinderen hun eigen ervaringen met pesten op een briefje en stoppen deze in de plaagmuur. Samen met Anne-Mar denken de klasgenoten na over hoe ze het pesten voorgoed gedag gaan zeggen.

Van schelden, schoppen tot aan bedreigen; de kinderen maken elkaar op school vaak het leven zuur. In vijf verschillende plaatsen schiet Anne-Mar dit jaar te hulp: Zandvoort, Esbeek, Eindhoven, Den Haag en Werkendam. Samen met de klas bespreekt zij de briefjes die de kinderen in de plaagmuur hebben gestopt. Zo ontdekken ze dat er kinderen zijn die liever niet naar school gaan en dat sommige kinderen die pesten ook zelf gepest worden. Herkennen ze de verhalen? Wat vinden ze hiervan? En hoe gaan ze dit voortaan voorkomen? Met elkaar gaan ze op zoek naar een oplossing, zodat de hele klas het komende schooljaar weer met plezier naar school kan gaan. De derde aflevering wordt gepresenteerd door een speciale gastpresentator: Elbert Smelt!

Nieuw format

Anne-Mar: 'Het sterke van dit nieuwe format vind ik dat de kinderen nu de kans krijgen om anoniem hun verhaal te delen. De klas gaat met elkaar in gesprek over de briefjes, maar vooraf bepalen de kinderen zelf of ze hun naam op hun briefje zetten of niet. Bij de 'Anti Pest Club' vertelden de kids altijd zelf waardoor zij werden gepest. Dat waren onwijs moedige verhalen, maar wat we ook zagen is dat hun pestverhaal daardoor nog heel lang op internet te zien bleef. Met dit programma is de keuze aan de kinderen om hun verhaal te delen of het anoniem te houden. Ook vind ik het erg mooi om te zien dat de kinderen samen nadenken over een oplossing.'

Zapp Tegen Pesten

'De Plaagmuur' is een onderdeel van de themaweek Zapp Tegen Pesten. Van 21 tot en met 25 september staat NPO Zapp, samen met haar kijkers, op tegen pesten. De themaweek sluit online en op tv aan bij de landelijke Week Tegen Pesten van School & Veiligheid en maakt het thema pesten voor kinderen bespreekbaar.

'De Plaagmuur': van 21 t/m 25 september om 17.50 uur bij de EO op NPO Zapp.