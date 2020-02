Anna Gimbrère en Eva Cleven onderzoeken herkomst van grondstoffen in 'Bodem in Zicht'

Zonder staal geen auto of koksmes. Zonder goud geen trouwring om je vinger. En zonder lithium geen accu in je laptop, telefoon of elektrische auto. Toch vraagt bijna niemand zich af waar deze materialen vandaan komen en onder welke omstandigheden ze uit de aarde zijn gehaald.

Zonder dat we erbij stil staan, zijn we voor bijna alle spullen die we dagelijks gebruiken afhankelijk van grondstoffen. In de nieuwe zesdelige NTR-serie 'Bodem in Zicht' onderzoeken Eva Cleven en Anna Gimbrère de herkomst van de belangrijkste grondstoffen – ze duiken in de wereld achter de materialen die de basis vormen van ons moderne bestaan.

Welke prijs wordt er betaald?

Anna en Eva willen weten welke prijs er wordt betaald om onze huizen te kunnen verwarmen, onze auto te laten rijden of met onze computer online te gaan. Waar worden de materialen uit de grond gehaald en door wie? En hoe lang strekt de voorraad nog, of is de bodem al in zicht

Goud, steenkool, ijzer, mica, lithium, fosfaat

In deze zesdelige serie wordt iedere uitzending één grondstof onderzocht. Waar wordt het voor gebruikt, waar komt het vandaan, en onder welke omstandigheden wordt het uit de grond gehaald? Eva en Anna reizen, om en om, naar de bron en bezoeken mijnen die doorgaans buiten ons zicht blijven. Maar ook bezoeken ze bedrijven in Nederland die de grondstoffen verwerken tot de eindproducten die we allemaal gebruiken. In hoeverre zijn die producenten bezig met de herkomst van de grondstoffen en de manier waarop ze uit de bodem zijn gehaald?

De serie is een spannende zoektocht naar de wereld en verhalen achter de materialen waar niemand meer zonder kan. In de serie doen Anna en Eva onderzoek naar achtereenvolgens goud, steenkool, ijzer, mica, lithium en fosfaat.

Aflevering 1 - donderdag 27 februari, 20.55 uur, NPO 3: Goud

Goud, al duizenden jaren een van de meest geliefde en gezochte stoffen op aarde. Voor ringen en oorbellen, maar ook belangrijk in elektronica. Maar de voorraad is beperkt. Iedereen wil een graantje meepikken van de hoge goudprijzen. Daarom wordt overal in de wereld naarstig naar goud gezocht in illegale mijnen.

Eva gaat op pad in Nederland en bezoekt onder meer een juwelierszaak en een trouwringenfabriek. Anna reist naar Colombia waar het overgrote deel van het goud afkomstig is uit ongereguleerde mijnbouw. Waar kleine, lokale mijnbouwers worden tegengewerkt door de overheid en de grote mijnbouwindustrie. Illegaal gewonnen goud werkt smokkel en geweld in de hand. Maar aan een gouden ring kun je niet zien waar het materiaal ooit uit de grond kwam.

'Bodem in Zicht', elke donderdag van 27 februari t/m 9 april (2 april geen uitzending), om 20.55 uur bij de NTR op NPO 3.