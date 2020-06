Amazon Prime Video Vaderdag Specials

Speciaal voor Vaderdag een top 10 met de leukste films waarin verschillende vaderfiguren centraal staan. Van fictie tot aan de realiteit, deze vaderfiguren zijn stuk voor stuk geweldig.

Geniet met Robert de Niro als de zorgzame Frank Goode’s, lach je in een deuk met Alan Harper, Malcolm Turner en Jim Friedman of leef mee met David Sheff en Chris Gardner.

'Two and a Half Men' - Alan Harper

Charlie Sheen en Jon Cryer spelen in deze voor een Emmy-genomineerde comedy twee broers en een vroeg ontwikkeld kind. Charlie Harper is een rijke vrijgezel die leeft in een paradijs. Een compleet strandhuis in Malibu, een Jaguar in de garage, een overbetaalde baan en een actief liefdesleven. Zijn Malibu levensstijl wordt onderbroken als zijn gespannen broer, Alan, onverwachts bij hem aanklopt... Samen met zijn 10-jarige zoon, Jake. Het vrije leven van een hedonistische schrijver komt abrupt tot stilstand als zijn broer en neefje zijn huis aan het stand betrekken.

'Big Mommas: Like Father, Like Son' - Malcolm Turner

Malcolm moet in actie komen wanneer zijn stiefzoon Trent Getuige is geweest van een moord. Hij en Trent gaan daarom undercover op een kunstacademie voor jongedames, als Big Momma en Charmaine. Ondertussen zoeken ze naar de moordenaar.

'Guess Who' - Percy Jones

Percy Jones (Bernie Mac) komt voor een grote verrassing te staan wanneer hij zijn aanstaande schoonzoon ontmoet. Hij is de terecht trotse vader van Theresa (Zoe Saldana), een mooie, intelligente vrouw die in New York woont. Wanneer Percy hoort dat zijn dochter een serieuze relatie heeft, besluit hij haar liefje na te trekken.

'Everybody’s Fine' - Frank Goode’s

Wanneer Frank Goode’s (Robert de Niro) volwassen kinderen een familiereünie afzeggen, maakt de weduwnaar een reis door het hele land om weer in contact te komen met ze. Hij verwacht te genieten van de vreugde van hun gelukkige succesvolle leven. Zijn onverwachte bezoek laat een ander beeld zien.. Een emotioneel gebroken familie komt nader tot elkaar in een hartverwarmend verhaal.

'Beautiful Boy' - David Sheff

'Beautiful Boy', gebaseerd op de bestseller-memoires van vader en zoon David en Nic Sheff, vertelt het hartverscheurende en inspirerende verhaal van overleving, terugval en herstel in een gezin dat jarenlang kampte met de drugsverslaving van hun zoon Nic.

'Blood Father' - John Link

Ex-gedetineerde John Link (Mel Gibson) wordt na jaren herenigd met zijn eigenzinnige 16-jarige dochter. Zij wordt achternagezeten door leden van een Mexicaans drugskartel die er op uit zijn haar te vermoorden. Een bloedstollend kat-en-muis spel ontstaat in de woestijn van New Mexico. Hierbij gaat John tot het uiterste om zijn dochter te beschermen, al staat zijn leven hierbij op het spel.

'Ted' - John Bennett

John Bennett is een man wiens kerstwens als kind was dat zijn teddybeer, Ted, tot leven zou komen en voor altijd zijn beste vriend zou zijn. Verbazingwekkend genoeg komt John’s wens uit - maar helaas blijkt Ted een vloekende, rokende, misdadiger te zijn die John’s leven tot een grote puinhoop maakt.