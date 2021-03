Amazon Prime Video lanceert eerste Nederlandse film 'De Oost'

'De Oost', een langverwachte Nederlandse film gebaseerd op de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, lanceert op 13 mei exclusief op de streamingdienst Prime Video, met een Nederlandse bioscooprelease op dezelfde dag, in afwachting van de heropening van de theaters.

Geregisseerd door Jim Taihuttu ('Wolf', 'Rabat'), met in de hoofdrollen Gouden Kalf-winnaars Marwan Kenzari ('Wolf', 'Aladdin') en 'Shooting Star' Martijn Lakemeier ('Oorlogswinter', 'Hollands Hoop').

De Nederlandse film 'De Oost' wordt op donderdag 13 mei gelanceerd op de streamingdienst Prime Video. De film is beschikbaar voor Prime-leden in Nederland zonder extra kosten voor hun lidmaatschap, met een Nederlandse bioscooprelease op dezelfde datum in geselecteerde theaters. 'De Oost', geregisseerd door Jim Taihuttu ('Wolf', 'Rabat') en in de hoofdrollen Gouden Kalf-winnaars Marwan Kenzari ('Wolf', 'Aladdin') en 'Shooting Star' Martijn Lakemeier ('Oorlogswinter'), gaat over een onverteld verhaal uit de Nederlandse geschiedenis: de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

Indonesië, 1946. Johan (Martijn Lakemeier) is een jonge Nederlandse soldaat die samen met ruim honderdduizend anderen wordt uitgezonden om orde op zaken te stellen in Nederlands-Indië tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Gaandeweg raakt Johan in de ban van de charismatische legerkapitein Westerling, bijgenaamd De Turk (Marwan Kenzari). Wanneer de oorlog escaleert en De Turk het verzet van de bevolking steeds genadelozer neerslaat, wordt de lijn tussen goed en kwaad voor Johan steeds vager.

Jim Taihuttu, regisseur van De Oost: 'Tijdens mijn onderzoek naar de geschiedenis van mijn voorouders van de Molukse eilanden, stuitte ik op een hele oorlog waar ik op school nooit iets over had gehoord en waar in Nederland ook geen films over bestonden. Naarmate ik er meer over begon te lezen en meer ooggetuigen sprak, werd de wens om als filmmaker iets met dit onderwerp te doen steeds sterker. Dit resulteerde in het verhaal van 'De Oost'.'

'Ik ben blij dat Amazon Prime Video niet alleen heeft geholpen om 'De Oost' te voltooien, maar ook heeft geholpen door een bijdrage te leveren in deze onzekere tijden voor de bioscopen. Ik kijk erg uit naar de ontwikkelingen van de combinatie van auteursfilms en streamingdiensten in de komende jaren.'

'We zijn blij dat we deze langverwachte Nederlandse film, 'De Oost', naar Prime Video-klanten in Nederland kunnen brengen. Deze belangrijke en onderscheidende titel wordt toegevoegd aan onze selectie van populaire films en tv-programma's die beschikbaar zijn op de dienst, allemaal inbegrepen bij een Prime-lidmaatschap', aldus Chris Bird, Head of Content Europe, Amazon Prime Video . 'We zijn er op gericht waarde toe te voegen aan het Prime-lidmaatschap voor klanten in Nederland, door nieuwe Nederlandse titels, evenals bekroonde Amazon Original en exclusieve tv-series, en de nieuwste film releases, allemaal beschikbaar te maken op Prime Video.'

De film is geproduceerd door New Amsterdam Film Company, in coproductie met Wrong Men, Salto Films en NTR, tot stand gekomen in het kader van TELESCOOP, met steun van Nederlands FilmFonds, Nederlandse Film Production Incentive, CoBo Fonds, NPO, Ministerie van OCW, Wallimage, Taxshelter van de Federale Overheid België, BNP Paribas Fortis Film Finance, EAST West Foundation, Provincie Limburg, Creative Europe Media Program, Abraham Tuschinski Fonds, Kaninga Pictures, Ideosource Entertainment en Base Entertainment. De film zal in Nederland exclusief beschikbaar zijn op Prime Video, met een Nederlandse bioscooprelease op dezelfde dag, beheerd door Benelux-distributeur The Searchers, in afwachting van de heropening van de theaters.