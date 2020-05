Alternatief Mahler Festival op radio en tv

AVROTROS verzorgt een alternatief voor het Mahler Festival op radio en televisie, omdat het Mahler Festival van Het Concertgebouw vanwege het coronavirus niet door kan gaan.

Voor de derde keer in zijn geschiedenis organiseerde Het Concertgebouw, 100 jaar na de eerste editie, dit grootse eerbetoon aan componist Gustav Mahler. AVROTROS was een van de mediapartners en zou onder andere de concerten uitzenden. Nu dit niet kan brengt de omroep een alternatieve programmering voor Mahlerliefhebbers op radio en tv. Op deze manier kan iedereen toch nog genieten van, en kennismaken met, de prachtige muziek van Gustav Mahler. De programmering rondom Mahler op NPO 2 Extra en NPO Radio 4 vindt plaats van vrijdag 8 t/m zondag 17 mei, de datum dat het Mahlerfeest in Amsterdam gepland stond.

Naast de tien prachtige symfonieën en Das Lied von der Erde worden er ook diverse documentaires uitgezonden en brengt presentator Hans van den Boom interessante achtergrondinformatie over de componist in een podcast. Een van de documentaires is de niet eerder getoonde special Jessye Norman over Gustav Mahler - 'I've been in love with Mahler's music all my life', kort voor haar overlijden opgenomen vorig jaar.

NPO 2 Extra: concerten en documentaires

NPO 2 Extra, het themakanaal van de publieke omroep over kunst en cultuur, zendt elke dag een van de concerten uit om 20.30 uur. Voorafgaand aan elk concert verzorgt presentator Hans van den Boom een introductie over de desbetreffende symfonie. Daarnaast zendt NPO 2 Extra ook een aantal oude en nieuwe documentaires uit over Mahler.

Jessye Norman over Gustav Mahler

Na afloop van de eerste symfonie om 21.40 uur wordt de nieuwe documentaire Jessye Norman over Gustav Mahler - 'I've been in love with Mahler's music all my life' uitgezonden. Medialane maakte deze vijftig minuten durende special naar aanleiding van hun gesprek met de wereldberoemde Amerikaanse sopraan Jessye Norman. Jessye vertelt over haar liefde voor de muziek van Gustav Mahler, we zien haar luisteren en reageren op wat ze hoort en wat de muziek voor haar betekent. Het interview wordt afgewisseld met fragmenten van uitvoeringen van de symfonieën van Mahler. Ze vertelt dat het publiek na een uitvoering soms volkomen verbijsterd achterblijft, en over haar ideeën over de persoon Gustav Mahler. De uitzending wordt ingeleid door Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw en de man achter het Mahlerfestival. Afgelopen zomer vond het uitgebreide interview plaats, in een kathedraal in New York. Enkele weken later overleed Norman onverwacht, waarmee het interview ineens een bijzondere betekenis kreeg. Het materiaal is nooit eerder vertoond en het is naar alle waarschijnlijkheid het laatste grote interview met Jessye Norman.

Voorafgaand aan de eerste symfonie, op vrijdag 8 mei om 20.10 uur, is 'Wie was Mahler' te zien. In deze mini-docu uit 2010 gaat Hans van den Boom op reis naar plaatsen die voor Mahler van belang zijn geweest.

Tevens wordt er een drieluik uitgezonden over Mahler van filmmaker Frank Scheffers. Op 9 mei om 19.35 uur is de 'Close Up'-documentaire 'Conducting Mahler' van regisseur Frank Scheffer voorafgaand aan de tweede symfonie te zien. Scheffer filmde in 1995 in het kader van het Mahler Feest vijf dirigenten van wereldfaam tijdens uitvoeringen van werk van Mahler en tijdens interviews waarin zij hun persoonlijke visie op Mahlers muziek verwoorden. De andere documentaire van Scheffer (Attrazione d'Amore, een dirigent en zijn orkest) wordt voorafgaand aan de vijfde symfonie op dinsdag 12 mei om 19.30 uur uitgezonden. Het laatste deel van Scheffers' drieluik over Mahler heet 'Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommen'. Scheffers maakte dit ter gelegenheid van het afscheid van dirigent Ricardo Chailly. De film is voorafgaand aan de negendesymfonie op 16 mei om 19:35 te zien en toont de hechte relatie tussen Mahler, het Koninklijk Concertgebouworkest en Riccardo Chailly.

NPO Radio 4: concerten en podcast

Ook op NPO Radio 4 is er extra aandacht voor Mahler. AVROTROS, NTR en NPO Radio 4 laten elke avond een prachtige live-opname horen, uitgevoerd door één van de negen symfonieorkesten die ons land rijk is.

Naast de concerten die van 8 t/m 17 mei worden uitgezonden op de zender door AVROTROS en NTR, brengen AVROTROS en NPO Radio 4 tevens een podcast over Mahler uit, gemaakt door Hans van den Boom en Rebecca van der Weijde. Hans is een groot liefhebber en kenner van componist Gustav Mahler. Zijn collega Rebecca (podcast Klassieke Mysteries) iets minder. Waar Hans alle muziek van Mahler fantastisch vindt en zijn leven verbonden is met de werken, durft Rebecca de stap naar Mahler nog niet zo aan. De symfonieën hebben het imago zwaar en ontoegankelijk te zijn. Maar is dat wel terecht? In de zeven afleveringen van de podcast Gustav Mahler... Aangenaam! zet Hans het volledige leven van Mahler uiteen. Van zijn vroege jaren, tot zijn grote succes, de liefde en zijn dood: alle aspecten komen voorbij, afgewisseld met luistertips van Hans. Ook vult Hans de verhalen aan met persoonlijke anekdotes over zijn band met Mahler. Lukt het Hans om Rebecca - én de luisteraars - aan het einde van de serie te overtuigen van Mahlers genialiteit? Gustav Mahler… Aangenaam! trapt de Mahlerprogrammering op radio en tv af en is vanaf woensdag 6 mei te beluisteren via de website van NPO Radio 4, AVROTROS en de bekende podcastplatforms.

'Mahler Festival' op radio en tv, van vrijdag 8 t/m zondag 17 mei bij AVROTROS op NPO 2 Extra en NPO Radio 4.