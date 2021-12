Aldith Hunkar zet spotlight op cultureel en religieus erfgoed in nieuw EO-programma 'Firma Erfgoed'

Het EO-programma 'Firma Erfgoed' zet de spotlights op cultureel en religieus erfgoed in de Lage Landen. Op allerlei onverwachte plekken zijn monumentale bouwwerken, kunst, beelden en objecten te vinden, vaak met een religieuze betekenis.

Wat zijn de verhalen hierachter? En wat vertellen ze over de Nederlandse geschiedenis en cultuur? Presentator Aldith Hunkar reist in 'Firma Erfgoed' door de Lage Landen en werpt nieuw licht op cultureel verleden èn heden.

Aldith: 'De gesprekken die ik voer met lokale experts leren mij veel over het erfgoed in Nederland. Het is verbluffend hoeveel schatten er te vinden zijn in de Lage Landen, zowel tastbaar als symbolisch. Alles lijkt met alles te maken te hebben en onze geschiedenis laat nu nog duidelijke sporen zien.'

De toevluchtsoorden van onze Hofstad

In de eerste aflevering bezoekt Aldith Den Haag: de stad van het Vredespaleis – een symbool van vrede en recht. Door de eeuwen heen was de stad al een toevluchtsoord. Portugese Joden, Walen en Hugenoten vonden er bescherming. Zo ook de bekende Haagse Hugenoot Daniël Marot, architect en decorateur, die door de hele stad zijn sporen heeft nagelaten. Aldith gaat op zoek naar de verhalen achter deze Haagse toevluchtsoorden – van Bethelkapel tot Soefi Tempel.

Katholiek erfgoed in West-Brabant en Antwerpen

Aldith trekt in de tweede aflevering naar het Zuiden van Nederland waar het rijke roomse leven nog zichtbaar is. Maar tijden veranderen en de krimp wordt steeds meer zichtbaar. Aldith gaat op onderzoek bij de zusters van de OLV-Abdij in Oosterhout, treft in Wouw beelden aan waar het Rijksmuseum jaloers op is en vindt in Antwerpen een beeldschone Maria met diamantenkroon.

Sporen van het Zeeuwse slavernijverleden

De reis wordt vervolgd naar Zeeland. Het gevecht tegen het water is nog altijd verbonden met het Zeeuwse land. 'Luctor et emergo' ik worstel en kom boven- staat er in de wapenspreuk van Zeeland. Dat er ook geworsteld wordt met een verborgen verleden is minder bekend. Aldith gaat op zoek naar sporen van het Zeeuwse slavernijverleden in Vlissingen en Middelburg – waar het Archief van de Middelburgse Commercie Compagnie dat is opgenomen in het UNESCO 'Memory of the World Register' voor documentair erfgoed

Wortels van het Nederlands protestantisme in Emden, Friesland en Groningen

Ook Nederlanders hebben ooit moeten vluchten vanwege hun geloof. In het Duitse Emden – waar de wortels van het Nederlands protestantisme liggen - wordt in oktober gevierd dat het 450 jaar geleden is dat de Synode van Emden bijeenkwam. Aldith trekt door het hoge Noorden dat de kaalheid ademt van dit oer-protestantisme. Maar schijn bedriegt. Ze vindt een protestants praalgraf met Italiaanse allure en gaat op bezoek bij de Molukse gemeenschap die 70 jaar geleden naar Appingedam kwam en er haar eerste kerk stichtte. Culturele en religieuze uitwisseling blijkt van alle tijden.

Vanaf 24 september is de presentatie 'Mystiek Moluks. Ontmoet de piring natzar' te zien in Museum Catharijneconvent. Een mooie aanvulling op de verhalen in deze laatste aflevering van 'Firma Erfgoed'.

Aldith Hunkar

Het EO-programma 'Firma Erfgoed' wordt gepresenteerd door journalist en presentator Aldith Hunkar. Zij werd vooral bekend als presentator van het 'NOS-Jeugdjournaal' en als nieuwsanker van het 'NOS-Journaal'. 'Firma Erfgoed' is, na een televisiestilte van veertien jaar, het eerste programma dat Aldith weer presenteert.

Aldith: 'De kans om een prachtig programma te maken met dit gelijkgestemde team was bijna te mooi om waar te zijn. Het is toch fantastisch om aan de hand van schitterende beelden te laten zien wie wij zijn als natie en hoe wij zo geworden zijn? Dat het programma wordt uitgezonden door de EO, een omroep die de diepte in wil gaan en die ruimte biedt aan bezinning is een grote bonus. Want bezinning, daar zouden we allemaal wat meer tijd in moeten stoppen, vooral in onzekere tijden als deze.'

'Firma Erfgoed', zaterdag 7, 14, 21 en 28 augustus om 19.15 uur bij de EO op NPO 2.