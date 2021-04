Albert Verlinde tekent nieuw tweejarig contract bij Talpa Network

Talpa Network en Albert Verlinde zijn een nieuw tweejarig contract met elkaar aangegaan. Dit betekent dat de veelzijdige theatermaker, entertainmentexpert en politicus de komende twee jaar exclusief aan 'Shownieuws' verbonden blijft als duider van nieuws en actualiteiten.

Daarnaast biedt het contract de mogelijkheid om – op niet exclusieve basis - andere programma's met elkaar te maken de komende twee jaar.

Marco Louwerens, directeur Televisie van Talpa Network: 'Ik ben heel blij met de vernieuwde samenwerking met Albert Verlinde. Hij is en blijft de onbetwiste nummer 1 waar het gaat om het brengen en duiden van de actualiteit in de entertainment industrie. Daarnaast is Albert gedurende zijn carrière zo veelzijdig geworden dat zijn inzetbaarheid voor andere programma’s ook heel erg welkom is. Ik verheug me echt op alles wat er mogelijk is binnen de nieuwe kaders van onze samenwerking.'

Albert Verlinde over de hernieuwde samenwerking: 'De samenwerking met Talpa Network is de afgelopen jaren uitstekend en heel prettig geweest. 'Shownieuws' is in die tijd nog meer een eersteklas entertainment programma geworden, met een geweldige redactie en een top team aan experts. Ik verheug me erop om hier deel van uit te blijven maken. Daarnaast verheug ik me op de brainstorms met het team van SBS6 voor eventuele nieuwe programma’s met mijn bijdragen. Ik ga voor een verfrissende en vruchtbare nieuwe samenwerking!'