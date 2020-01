Ajouad El Miloudi nieuwe presentator 'De Nieuwe Maan'

Foto: NTR - © Stijn Ghijsen 2020

Vrijdag 24 januari start een nieuw seizoen van 'De Nieuwe Maan'. Ajouad El Miloudi volgt daarin Fidan Ekiz op als presentator, en zal wekelijks op vrijdagen met zijn gasten de ontwikkelingen binnen de multiculturele samenleving bespreken.

Ajouad El Miloudi is al sinds zijn achttiende actief in de mediawereld. Hij heeft inmiddels een lijst uiteenlopende programma's op zijn CV staan en is bij het grote publiek bekend van programma's als 'De Keuringsdienst van Waarde', 'De Reünie' en 'Kaaskop of Mocro'. Naast het presenteren van programma’s bedenkt en schrijft hij zelf ook TV formats over onderwerpen die hem nauw aan het hart liggen.

Kenmerkend voor de nieuwsgierige en betrokken Ajouad is dat hij dankzij zijn ontwapenende lach vragen beantwoord krijgt die een ander niet durft te stellen. Dat maakt hem een graag geziene gast bij talkshows, waar hij regelmatig wordt uitgenodigd om mee te praten.

'Een talkshow presenteren is een droom, vooral om dat te mogen doen voor een omroep die openstaat voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen', vertelt Ajouad El Miloudi.

Naast 'De Nieuwe Maan' zal Ajouad vanaf 2020 ook andere programma’s gaan maken voor de NTR.

De eerste aflevering van 'De Nieuwe Maan' met Ajouad El Miloudi is te zien op vrijdag 24 januari om 17.15 uur op NPO 2. Vanaf 7 februari schuift het programma naar 18.00 uur.