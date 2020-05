Ajouad El Miloudi in gesprek met criminele veelplegers

In het tweeluik Ajouad en de Top 600 gaat Ajouad El Miloudi op zoek naar de jongens die op deze lijst van veelplegers staan. Hij vindt ze op straat, bij opvanglocaties en via de politie, zoekt uit wie ze zijn en wat ze beweegt om het criminele circuit in te gaan.

Bij hoge uitzondering krijgt hij deze vaak mediaschuwe jongens te spreken. Ook gaat hij op zoek naar antwoorden op de vraag wat de beste aanpak en hulpverlening voor deze jongens is.

De Marokkaans-Nederlandse Ajouad (32) groeide op in een multiculturele wijk in Amsterdam Oost. 'Amsterdam-Oost was in de jaren negentig heftig hoor, het was het stadsdeel van de moorden en de schietpartijen', aldus Ajouad. Veel jongens met wie hij opgroeide zijn slecht terecht gekomen. Zelf maakte hij op jonge leeftijd een bewuste keuze om niet in de problemen te komen. 'Jongens van 9 werden gearresteerd. Ik zag wat het met de ouders deed, met een buurvrouw bijvoorbeeld. Ik zag haar janken. Dat ga ik mijn moeder niet aandoen, dacht ik.'

Ajouad koos voor het rechte pad, maar is sindsdien gefascineerd door de jongens die juist voor de criminaliteit kiezen. En dan met name de broertjes van de jongens met wie hij opgroeide. Zij lijken tot nóg meer in staat. Gewelddadiger, meedogenlozer. Jongens die zichzelf straatsoldaten noemen en op lijsten als de 'Top 600' terechtkomen.

In 'Ajouad en de Top 600' spreekt Ajouad een aantal van deze zogenaamde veelplegers en hoopt zo eindelijk antwoord te krijgen op zijn vragen. Wat gaat er in hun hoofden om? Zijn ze enkel dader, of zelf ook slachtoffer? 'Een dag toen ik mijn mes niet bij me had, werd ik neergestoken. Anders was híj dood geweest. 100%.'

Kunnen deze jongeren geholpen worden? En vooral; hoe kan er voorkomen worden dat ze op zo’n lijst van veelplegers terecht komen? 'Ik zie mezelf niet als crimineel. Ik doe dit niet omdat ik het leuk vind. Weet je, ik heb ook nieuwe schoenen nodig, ik moet ook naar de kapper en m’n ding doen. Ik word nergens aangenomen, dus ik moet wel.'

De Top 600- aanpak is een erfenis van oud-burgemeester Van der Laan in Amsterdam. De aanpak is bedoeld voor de 600 'meest actieve veelplegers' van High Impact Crimes; misdaden met een grote impact op het slachtoffer. Zoals straatroven, overvallen, doodslag en moord. Sinds vorig jaar worden ook jongeren toegevoegd die misdaden begaan op het gebied van drugscriminaliteit en excessief geweld.

'Ajouad en de Top 600', woensdagen 6 & 13 mei om 20.25 uur bij de NTR op NPO 3.