'90 Day Fiancé: Pyjama Party' te bekijken op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

Het razendpopulaire programma '90 Day Fiancé' is ook geliefd bij bekende koppels in Nederland, zoals Nienke Plas en haar schoonmoeder en schoonzus, Bobbi Eden en partner Mark, Louisa en Rowan en 'Temptation Island'-deelnemers Channah en Quinten.

Ook deze Nederlandse stellen kijken er graag naar en voor deze keer mogen wij met ze meekijken. Tijdens de VIPS editie '90 Day Fiancé: Pyjama Party' bekijken de BN'er-koppels de show vanuit hun eigen comfortabele bed of bank en wij mogen naast hen plaatsnemen.

Uiteraard kijken ze niet zonder het nodige commentaar te leveren op de soms verrassende beelden. Tijdens het nieuwe seizoen van '90 Day Fiancé' moeten Amerikanen die hun buitenlandse geliefde op bezoek hebben, binnen 90 dagen besluiten of ze met diegene willen trouwen. Want zolang is het tijdelijke visum in Amerika geldig. Een korte en hectische periode dus die beslist niet over is als ze eenmaal getrouwd zijn.

Hoe reageren de BN’ers op al deze liefdesperikelen en vaak dubieuze keuzes? Smeuïg wordt het sowieso – en wij mogen daar op onze beurt weer heerlijk van meegenieten.

'90 Day Fiancé: Pyjama Party', vanaf 6 maart op discovery+.