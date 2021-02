'5 tegen 5' keert terug bij SBS6

Binnenkort presenteert Gordon een nieuw seizoen van het populaire spelprogramma '5 tegen 5' bij SBS6. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Een woordvoerder van Talpa heeft het nieuws aan het AD bevestigd.

'5 tegen 5' werd vijf jaar geleden voor het laatst uitgezonden bij RTL 4. Gastheer in dat laatste seizoen was toen Ruben Nicolai. Nu neemt Gordon op SBS6 het stokje van hem over. Hij presenteerde het spel al eerder. '5 tegen 5' was voor het eerst in 1983 bij de Publieke Omroep te zien, toen met de legendarische Willem Ruis. Andere hosts waren Peter Jan Rens en Winston Gerschtanowitz.

Wanneer '5 tegen 5' terug op televisie komt, maakt SBS6 nog niet bekend.

Bron: ad.nl