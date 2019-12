3FM Serious Request: The Lifeline vandaag van start in Goes

Foto: NPO 3FM - © Ben Houdijk 2019

Vanaf vandaag komt NPO 3FM samen met Nederland in actie voor de slachtoffers van mensenhandel met '3FM Serious Request: The Lifeline'.

Dit jaar lopen drie dj-duo’s van Goes naar Groningen om geld op te halen voor het Rode Kruis. De dj’s lopen in estafettevorm van chequepoint naar chequepoint, om op kerstavond aan te komen op de Ossenmarkt in Groningen.

'Serious Request' is feestelijk begonnen op de Grote Markt in Goes, met optredens van The Overslept, Racoon en Bear’s Den. 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn en Herman Hofman, Eva Koreman en Frank van der Lende, Mark van der Molen en Jorien Renkema zijn gezamenlijk vertrokken op hun wandeltocht naar Groningen. Sander en Herman vervolgen de eerste etappe naar Kruiningen en geven daar het stokje over aan Mark en Jorien.

Bekijk de hele route hier.

Chequepoints

De 3 dj-teams wandelen de route van Goes naar Groningen in etappes. Elke etappe duurt zes uur en elke dag zijn er op vaste tijden chequepoints rondom de aankomst- en vertrekmomenten van de teams. Bij elk chequepoint zijn 3FM-dj's aanwezig om de wandelteams te onthalen én weer op pad te sturen. Actievoerders kunnen hier hun cheques inleveren, een plaatje aanvragen en meedoen met bijvoorbeeld de silent disco of een dorpsontbijt.

Bekijk de chequepoints hier.

Eindshow

De 3FM-dj's worden na hun barre wandeltocht op kerstavond 24 december onthaald op de Ossenmarkt in Groningen. Tijdens de eindshow wordt het eindbedrag bekend gemaakt en treden onder andere Roxeanne Hazes, Snelle, Merol, Naaz en Blanks op. Kijk voor meer informatie over de eindshow op 3fm.nl/show.

Uitzendingen

'3FM Serious Request: The Lifeline' is 24/7 via de radio en online te volgen, maar ook via televisie:

24 uurs-uitzendingen

'3FM Serious Request: Lifeline' is 24 uur per dag te volgen op NPO 1 extra (KPN Zender van de Maand 28, Ziggo 128) en op 3FM.nl.

Dagelijkse updates

NPO 1 zendt de speciale '3FM Serious Request: Langs de Lifeline' updates uit, met het laatste nieuws, gasten en achtergronden bij het doel. De presentatie is in handen van Joram Kaat.

'Serious Roadtrip'

'Serious Roadtrip' is een keiharde confrontatie met mensenhandel: wie zijn de slachtoffers en waar gebeurt dat? Presentatoren Ajouad el Miloudi en Eva Cleven maken een trip door Nederland en ontmoeten jonge mannen en vrouwen die op vreselijke wijze zijn uitgebuit en geëxploiteerd. 'Serious Roadtrip' is woensdag 18 december te zien om 21.45 uur op NPO 3.

Eindshow

Op kerstavond is er vanaf 20.23 uur een registratie van de eindshow op de Ossenmarkt in Groningen te zien op NPO 3. Met optredens van onder andere Roxeanne Hazes, Snelle, Merol, Blanks en Naaz en de bekendmaking van het eindbedrag. De eindshow wordt gepresenteerd door Eric Corton.