'3FM Serious Request: The Lifeline' in Goes

Foto: © NPO 3FM 2019

Woensdag 18 december start NPO 3FM met 'Serious Request: The Lifeline' op de Grote Markt in Goes. De drie dj-duo's Sander Hoogendoorn en Herman Hofman, Frank van der Lende en Eva Koreman, Mark van der Molen en Jorien Renkema starten woensdag gezamenlijk in Goes.

Ze lopen in estafettevorm naar Groningen om samen met de rest van Nederland geld op te halen voor de slachtoffers van mensenhandel.

Het belooft een feestelijke start te worden in Goes met optredens van The Overslept, Racoon en als afsluiter Bear's Den.

Dit jaar zet '3FM Serious Request: The Lifeline' zich in de week voor kerst in voor de slachtoffers van mensenhandel. De drie dj-teams zetten het lot van de slachtoffers van mensenhandel op de kaart door te voet van Zeeland naar Groningen te trekken. Ze maken 24 uur per dag live radio en bezoeken de acties die luisteraars organiseren. Dit alles met één doel: het inzamelen van geld voor het Rode kruis.

In de week van 18 t/m 24 december lopen de dj's samen een route van bijna 500 km in totaal. Nieuw dit jaar is dat mensen een etappe kunnen meelopen en daarmee geld inzamelen voor het Rode Kruis. Aanmelden voor de sponsorloop kan via 3fm.nl/loopmee. Maximaal 100 mensen kunnen zich opgeven voor een etappe.