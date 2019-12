3FM Serious Request: The Lifeline brengt 1.418.513,- euro op voor het Rode Kruis

Foto: NPO 3FM - © Ben Houdijk 2019

De tweede editie van 3FM Serious Request: The Lifeline heeft in totaal 1.418.513,- euro opgebracht voor de slachtoffers van mensenhandel.

Drie duo’s van 3FM-dj's hebben bijna 500 kilometer gelopen, van Goes naar Groningen, om acties te bezoeken en geld op te halen voor het Rode Kruis.

Dit maakte NPO 3FM zojuist bekend tijdens de eindshow op de Ossenmarkt in Groningen. Daar werden 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Herman Hofman, Jorien Renkema, Mark van der Molen, Frank van der Lende en Eva Koreman feestelijk onthaald na hun lange wandeltocht. Samen met Wijnand Speelman en Rob Janssen maakten de drie duo’s het eindbedrag bekend. Voorafgaand aan de bekendmaking waren er optredens van Naaz, Blanks, Merol, Roxeanne Hazes en Snelle. Na de onthulling startte Sidney Samson zijn nummer 'It's About To Go Down' in, één van de meest aangevraagde nummers van 3FM Serious Request.

Nederland kwam de afgelopen week in groten getale in actie en ook langs de looproutes staken actievoerders de 3FM-dj’s massaal een hart onder de riem. NPO 3FM kijkt terug op een hartverwarmende tweede editie van The Lifeline:

Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM: 'We zijn ontzettend blij met en trots op dit fantastische bedrag dat we met The Lifeline voor het Rode Kruis en de slachtoffers van mensenhandel hebben opgehaald. Met deze tweede editie van The Lifeline zien we op elk vlak een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar: het aantal plaataanvragen is verdubbeld. 1.611 mensen hebben meegedaan met de sponsorloop die dit jaar nieuw was. Bijna 15.000 bezoekers hebben de 26 chequepoints bezocht. Loverboy-overlever Sameena heeft met haar 100km hardlopen vandaag ruim €46.000,- opgehaald. Voor iedereen die niet in The Lifeline geloofde: de cijfers vertellen iets anders en laten in elk opzicht zien dat dit vernieuwende concept de potentie heeft om uit te groeien tot iets nog groters. Ik ben ongelooflijk trots op het team en deze editie. Op naar de volgende Lifeline!'

Joke van Lonkhuijzen, directeur Nationale Hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis: 'Met deze geweldige opbrengst kan het Rode Kruis duizenden mensen helpen. Mensenhandel is een verborgen drama. Door de bedreigingen en het geweld dat er bij komt kijken, hebben slachtoffers naast fysieke ook psychische littekens. Nederland is massaal in actie gekomen en daardoor kunnen we mensen helpen om een nieuw leven op te bouwen na een heftige tijd. Daarnaast kunnen we door goede voorlichting op scholen zorgen dat jongeren én docenten bewust worden van de signalen van mensenhandel. Hierdoor willen we voorkomen dat er nog meer mensen slachtoffer worden.'

3FM Serious Request: The Lifeline

Met 3FM Serious Request: The Lifeline zet NPO 3FM zich samen met het Rode Kruis in voor het redden van levens. Dit jaar voor de slachtoffers van mensenhandel: een verborgen drama dat wereldwijd ongeveer 25 miljoen slachtoffers kent. Op 18 december vertrokken drie teams met 3FM-dj’s uit Goes om van actie naar actie, van chequepoint naar chequepoint te lopen. Nieuw dit jaar was de sponsorloop, waarbij mensen een etappe met de dj’s mee liepen. Ze maakten een tocht dwars door Nederland om op kerstavond aan te komen bij de Ossenmarkt in Groningen. De dj’s maakten 24 uur per dag live radio vanuit heel het land en konden via livestreams online en op televisie gevolgd worden.