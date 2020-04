'3FM Serious Request: Never Walk Alone' op NPO 1

Speciale kick-off uitzending van de extra editie van '3FM Serious Request: Never Walk Alone'. 3FM-dj's Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman zijn elke dag zes uur aan één stuk op de radio te horen met één doel: geld inzamelen voor het Rode Kruis dat hulp biedt tijdens de coronapandemie.

Floortje Dessing blikt vanuit de 3FM-studio terug op de aftrap van 'Serious Request' en spreekt met Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis en 3FM-dj Sander Hoogendoorn over de actie. Tim Hofman laat in een reportage vanuit de Voedselbank in Den Haag zien waar Rode Kruis-vrijwilligers zich voor inzetten tijdens de coronacrisis.

'3FM Serious Request: Never Walk Alone', om 18.40 uur bij BNNVARA op NPO 1.