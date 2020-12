3FM-dj's vanaf vandaag week lang in lockdown voor '3FM Serious Request: The Lifeline'

Na een spannende en allesbepalende coronasneltest is zojuist op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie de lockdown van NPO 3FM dj-duo's Sander Hoogendoorn en Sophie Hijlkema, Frank van der Lende en Eva Koreman & Rob Janssen en Wijnand Speelman begonnen.

Vanaf nu tot kerstavond maken zij 24 uur per dag radio en online content voor '3FM Serious Request: The Lifeline'. Zij lopen, samen met de rest van Nederland, zoveel mogelijk kilometers, om geld op te halen voor het Rode Kruis dat hulpverleners ontlast en de verspreiding van corona tegengaat.

'3FM Serious Request: The Lifeline' is tot en met 24 december te zien, horen en volgen via 3FM, NPO 1 extra, updates via NPO 1 en online op 3fm.nl en via de 3FM social kanalen.

Frank van der Lende & Eva Koreman, Sander Hoogendoorn & Sophie Hijlkema en Rob Janssen & Wijnand Speelman gaan van 18 t/m 24 december op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie in lockdown voor '3FM Serious Request: The Lifeline'. De drie dj-duo's maken gezamenlijk 24 uur per dag live radio en online content, maar moeten ook 24 uur per dag een loopband draaiende houden. Hiermee motiveren ze luisteraars om zelf ook in actie te komen door coronaproof mee te lopen in hun eigen omgeving en zich te laten sponsoren voor elke gelopen kilometer. Samen met de luisteraars hopen de dj's een symbolisch rondje om de wereld te lopen. Ook kunnen luisteraars tegen betaling een plaat aanvragen of rechtstreeks doneren. Dit alles met maar één doel: geld inzamelen voor het Rode Kruis, dat hulpverleners ontlast en de verspreiding van corona tegengaat in binnen- en buitenland.