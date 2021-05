20 singles gezocht voor Nederlandse versie van 'Are You The One?'

Ready! Set! Perfect Match! 'Are You The One?', één van de meest populaire datingprogramma's komt naar Nederland. ViacomCBS zender MTV en Videoland bundelen de krachten voor dit datingexperiment en zoeken samen 20 Nederlandse singles die het aandurven om door de wetenschap gematcht te worden.

Op zoek naar de ware liefde, single, tussen de 21-35 jaar en klaar met alle datingapps? Aarzel dan niet. Aanmelden kan hier!

Over 'Are You The One?'

'Are You The One?' probeert antwoord te vinden op de vraag: 'Als jouw perfecte match recht voor je staat, zou je dit dan weten?' Tien single mannen en tien single vrouwen gaan dit datingexperiment aan en proberen hun ware liefde te vinden tijdens hun verblijf in een luxe villa op een prachtig eiland. Ze zijn niet goed in daten, maar krijgen nu de kans om hun perfecte match te vinden. Door middel van opdrachten, de Truth Booth en koppelceremonies moeten ze er achter komen wie voor hem of haar door de wetenschap wordt gezien als ideale match. Als de hele groep er tijdens het seizoen in slaagt hun match te vinden, gaan ze er niet alleen vandoor met liefde, maar ook met de prijzenpot van €200.000,-. Lukt het iedereen om zijn perfecte match te vinden?

'Are You The One?', geproduceerd door ITV Studios Netherlands, is in het najaar bij zowel ViacomCBS zender MTV als Videoland te zien. Een perfecte match!