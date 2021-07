'100 Jaar Jazz in Nederland': NTR en North Sea Jazz presenteren muzikale trip

'100 Jaar Jazz' is een vrolijke reis door de geschiedenis van de jazz in Nederland. Met de muziek en muzikanten van nu en met een knipoog naar het verleden nemen de presentatoren Wilfried Baijens en Giovanca Ostania de kijker vanuit Ahoy mee in een muzikale trip waarin historische beelden worden afgewisseld met vooral veel livemuziek.

100 jaar geleden werd de eerste Nederlandse jazzformatie opgericht; de James Meyer Jazz Band. Reden voor een feestje met de artiesten van nu met optredens van onder andere Smandem, Kika Sprangers, Pax the Humanoid, AMOK o.l.v. Tijn Wybenga en de New Cool Collective met Janne Schra. Tevens zal in het programma een door Martin Fondse een voor deze gelegenheid geschreven compositie uitgevoerd worden in de bezetting van de James Meyer Jazz Band. Wat het extra bijzonder maakt is dat de muziek van James Meyer Jazz Band niet bewaard is gebleven, daarom weet niemand hoe het geklonken heeft.

Een vol jazzweekend op NPO 2 extra en NPO Radio 2 Soul & Jazz

Het North Sea Jazz Festival heeft zijn eigen plek verworven in de geschiedenis van de jazz. Het is daarom wrang dat er ook dit jaar geen regulier festival plaatsvindt. De organisatie heeft echter niet stilgezeten en daarom zal er kleine speciale stadseditie op 9,10 en 11 juli in Rotterdam worden gehouden. De NTR doet van dit festivalweekend verslag via NPO 2 extra en NPO Radio 2 Soul & Jazz.

Het themakanaal NPO Radio 2 Soul & Jazz verzorgt op zaterdag 10 juli een live verslag vanuit het Rotterdamse Jazzcafé Bird, waar uiteraard ook de beste artiesten optreden. Op maandag 12 juli zijn, vanaf 21.30 uur op NPO 2 extra, meerdere optredens, een festivalverslag en interviews te zien.

Dit programma is onderdeel van NPO Cultuur, het platform waarmee de Publieke Omroep op verschillende kanalen de magie van de zaal bij de mensen thuis wil brengen en tegelijk cultuurmakers wil helpen aan een alternatief podium voor hun werk. NPO Cultuur is te vinden op NPO Start, NPO 2 extra en op de andere grote zenders van de NPO, zowel op radio, tv als online. NPO 2 extra is te vinden bij Ziggo op kanaal 222, bij KPN op kanaal 88 en via https://www.npostart.nl/live/npo-2-extra.

'100 jaar jazz in Nederland', vrijdag 9 juli om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.