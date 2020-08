'GTST' stopt samenwerking met Ferry Doedens

Geen 'Goede Tijden, Slechte Tijden' meer voor acteur Ferry Doedens. Het contract van de 30-jarige acteur is stopgezet. Dat bevestigde een woordvoerder van de RTL-soap aan 'RTL Boulevard'.

'Ferry Doedens gaat GTST verlaten', klinkt het. 'Er is de afgelopen periode een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had. Hierdoor hebben EndemolShine en RTL samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten om de samenwerking te beëindigen. Ferry draait nog tot eind november, zodat de makers het verhaal van Lucas Sanders tot een mooi einde kunnen brengen. De rol van Lucas Sanders wordt niet gerecast en we zijn hem dankbaar voor de rol die hij de afgelopen jaren heeft neergezet.'



Het is niet de eerste keer dat Doedens niet meer welkom is op de set van 'GTST'. In 2015 stopte EndemolShine de samenwerking nadat Doedens werkafspraken niet nakwam en kampte met een drugsverslaving. In 2016 maakte hij dan zijn comeback. Maar ook nu liep het weer fout.



Het 30ste seizoen van 'Goede Tijden, Slechte Tijden' start eind augustus bij RTL 4.



Bron: RTL Boulevard



