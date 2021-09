Zaterdag start een nieuw seizoen van 'Wheeler Dealers'

In een gloednieuw seizoen van 'Wheeler Dealers' sluit de multi-getalenteerde monteur Marc 'Elvis' Priestley zich aan bij de ervaren autohandelaar Mike Brewer en samen gaan ze opzoek naar iconische auto's om deze vervolgens te restaureren en met winst te verkopen.

Priestley heeft tien geweldige jaren meegedraaid met het McLaren Formule 1 team en heeft onder andere gewerkt met wereldkampioenen Mika Hakkinen, Jenson Button en Lewis Hamilton. Het talent en de ervaring die Marc 'Elvis' Priestley met zich meebrengt komen goed van pas dit seizoen als de mannen in een nieuwe garage in het hart van de Buckinghamshire samen iconische auto’s weer terugbrengen in hun oude glorie.

Zo zien we dit seizoen een klassieke 1965 Mini, een brute TVR Griffith, een Fiat Coupé met meer dan 300 paardenkracht en een Land Rover Serie 1 met een raadselachtig verleden. Met elke auto is wel wat mis, maar niets dat het gouden duo niet op kan lossen…

'Wheeler Dealers', vanaf zaterdag 11 september om 20.30 uur op Discovery.