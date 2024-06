'X Trillion - Ocean Day Documentary' op Discovery

Plasticsoep is overal, zelfs op de plekken waar een mens zelden komt. Dat wordt andermaal duidelijk in de documentaire 'X Trillion' die de reis volgt van eXXpedition, een zeilboot die bestaat uit een volledig vrouwelijke crew.

De non-profitorganisatie eXXpedition is opgericht door Emily Penn die hiermee onderzoek doet naar de aanwezigheid en effecten van microplastics in de oceanen. Met hun boot varen ze 5.000 kilometer over de Stille Oceaan, ver weg van de bewoonde wereld, maar wel dwars door de dichtste opeenhoping van plasticsoep op onze planeet. De veertien vrouwen komen uit verschillende landen en hebben elk een andere achtergrond. Aan boord zijn wetenschappers, zeilers, ontwerpers, ingenieurs, filmmakers en docenten. Terwijl ze vechten tegen stevige stormen en hoge golven doen ze op deze afgelegen plek onderzoek naar het vele plastic dat hier ronddobbert en maken ze zo het onzichtbare voor ons zichtbaar.

'X Trillion - Ocean Day Documentary', zaterdag 8 juni om 17.30 uur op Discovery.