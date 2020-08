'World's Toughest Race: Eco-Challenge' op Amazon Prime Video

De nieuwe Amazon Original serie wordt door Bear Grylls gehost en geproduceerd door Mark Burnett en vertelt het verhaal van 66 teams uit 30 landen die deelnemen aan het internationale sport event van deze zomer.

'World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji' gaat op 14 augustus 2020 in première op Prime Video. Deze avontuurlijke serie met 10-afleveringen wordt gehost door Bear Grylls en geproduceerd door Mark Burnett.

De avontuurlijke serie laat een ultieme expeditie race in Fiji zien, waarin 66 teams uit 30 landen 11 dagen lang non-stop, 24 uur per dag, over honderden kilometers van ruig terrein, bergen, jungles en oceanen, tegen elkaar strijden. De serie is afgelopen najaar gefilmd in Fiji. 'World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji' neemt je mee in de strijd van 330 deelnemers (die in teams van vijf, waarvan vier racers en een assistent-bemanningslid) om de finish te halen; de grootste uitdagingen zijn echter niet de concurrerende teams, maar het genadeloze 671 kilometer parcours dat tussen de deelnemers en de finish staat. Wereldwijd zullen kijkers zien hoe de de mentale en fysieke grenzen van de deelnemers op de proef worden gesteld wanneer zij tot het uiterste gaan.

'World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji' gaat over doorzettingsvermogen, mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle windstreken (waaronder een Nederlands team) komen samen om de meest ongelofelijke obstakels te overwinnen. De uitdagingen liggen zowel in het parcours zelf, als in de even geduchte persoonlijke strijd van de deelnemers, die alleen maar groter wordt doordat de expeditie zo zwaar is.

De serie is geproduceerd door MGM Televisie in samenwerking met Amazon Studios en komt van een bekroond televisieteam, waaronder host en uitvoerend producent Bear Grylls ('Man vs Wild', 'Running Wild'), showrunner en uitvoerend producent Lisa Hennessy ('Eco-Challenge', 'The Biggest Loser'), en uitvoerend producenten Mark Burnett ('Survivor', 'The Voice'), Eric Van Wagenen ('Survivor', 'The Amazing Race'), Barry Poznick voor MGM Studios en Delbert Shoopman, de producerend partner van Grylls.