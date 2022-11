Winnaars National Geographic fotowedstrijd 2022 zijn bekend

Tijmen Berens uit Arnhem is met zijn inzending Botsing tussen mens en dier de overall winnaar van de National Geographic Fotowedstrijd 2022.

Over Berens beeld van een jonge kauw in een dierenopvang oordeelde de vakjury eensgezind: 'dit beeld vertelt op subtiele wijze een groter verhaal.'

Overall winnaar National Geographic Fotowedstrijd 2022:

Botsing tussen mens en dier - Tijmen Berens

Over de winnende foto - Botsing tussen mens en dier

Bij de wildopvang Avolare in Doorweth worden gewonde wilde dieren behandeld en daarna zo snel mogelijk weer uitgezet. Hier worden de vleugels van een kauw gecontroleerd op breuken. 'In Nederland raken veel wilde dieren gewond door menselijk handelen, vaak uit onwetendheid', aldus Berens. 'Een vogel valt uit het nest door het snoeien van de heg, een egeltje verliest zijn pootje door een robotgrasmaaier. Met deze foto en andere uit de serie wil ik mensen bewust maken en informeren'.

'Hoewel duidelijk is dat iemand het dier wil redden, is de blik van het kauwtje sceptisch. Dat maakt het beeld spannend,' aldus de jury. 'Het vertelt subtiel een groter verhaal: dat van de kwetsbaarheid van vogels en onze omgang met de natuur'.

Jurylid en 'Fotograaf des Vaderlands' Jan Dirk van der Burg, trok erop uit om de winnaar van de fotowedstrijd te verrassen in zijn woonplaats Arnhem. 'Als fotograaf wil je wel dat je een foto maakt waar je zelf vooral heel trots en blij mee bent. Dat de foto een goede toevoeging wordt voor het verhaal dat je wil vertellen. Dat had ik wel meteen toen ik deze foto maakte', aldus een zeer trotse en blije Tijmen berens op de vraag of hij direct wist of dit een goede foto was.

Tijdens de finale werden verschillende prijzen uitgedeeld aan de winnaars, waaronder een jaarabonnement op National Geographic Magazine en een giftcard van Camera Nu. De winnende vakjury foto’s worden in het National Geographic Magazine gepubliceerd, en de foto van de overall winnaar Tijmen Berens wordt uitgebracht als Hallmark kaart. Onder de stemmers werd namens Het Turks Verkeersbureau een meerdaagse reis naar Turkije weggegeven.

De winnaar van de National Geographic fotowedstrijd 2022, Tijmen Berens, krijgt zijn award uitgereikt door vakjurylid Jan Dirk van der Burg.

Overige winnaars National Geograpchic Fotowedstrijd 2022

Categorie Dier

Winnaar Vakjury en overall winnaar:

Botsing tussen mens en dier

Tijmen Berens, Arnhem, Nederland

Winnaar publieksprijs

Give me your fish, now.

Karsten Russ, Nijmegen, Nederland

Categorie Mens

Winnaar vakjury

Watersnoodramp in België

Wendy Leyten, Arendonk, België

Winnaar publieksprijs

Boeren voor eeuwig

Ilse Louwagie, Oostnieuwkerke, België

Categorie Landschap

Winnaar vakjury

Verloren - Lost

Anja Kaptein, Kuinre, Nederland

Winnaar publieksprijs

Zon & Wolken boven Dijlevallei

Filip Maas, Keerbergen België