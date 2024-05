'Wheeler Dealers' gaat de grens over

Na twintig jaar sleutelen aan oude auto's in de garage in Engeland, gaan Mike en Elvis nu op bezoek bij de landen waar enkele iconische klassiekers vandaan komen.

Zo gaan ze in deze speciale 'Wheeler Dealers World Tour' naar Italië om een klassieke Ferrari 348 te restaureren en bezoeken ze Frankrijk voor een kijkje onder de motorkap van een Citroen Fourgonnette, de beroemde 2CV bestelbus uit de jaren vijftig. Ook autolanden Amerika en Duitsland mogen natuurlijk niet ontbreken tijdens deze unieke roadtrip, waar ze achtereenvolgens een McLaren P1 en een BMW E30 M3 onder hun hoede nemen.

In Australië kijken ze onder meer welke auto’s geschikt zijn voor een tour door de hete Outback. Zowel de Toyota HiLux offoader als de VW Kombi worden aan een nadere inspectie onderworpen. Historisch is ook het bezoekje aan Polen waar de Polski Fiat 126 centraal staat. Deze auto die voor het eerst in 1973 van de band rolde, mobiliseerde het toen communistische land in één klap en wordt daardoor gezien als de kroonjuweel van de Poolse autowereld.

De 'Wheeler Dealers World Tour' is een ode aan de iconische auto’s wereldwijd en onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een beetje autoliefhebber noemt.

'Wheeler Dealers World Tour', vanaf donderdag 23 mei om 20.30 uur op Discovery.