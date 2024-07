'Welcome To Plathville' is terug!

Hoe gaat het met het strenggelovige gezin Plath waar de spanningen de laatste jaren flink zijn opgelopen? Moeder Kim woont inmiddels op een kleine boot in Florida in afwachting van de officiële scheiding van Barry die nog in hun grote huis in Cairo, Georgia woont.

Terwijl de inwonende tienerkinderen nog steeds wisselen tussen hun ouders, heeft Barry inmiddels extra gezelschap gekregen van dochter Moriah (21) die na vier jaar weer even thuis is gaan wonen om op adem te komen van haar relatie die op een niet al te fraaie manier eindigde.

Tweede zoon Micah (22) is juist gaan samenwonen met zijn vriendin en heeft daarvoor zijn wilde leven in California verruild voor het meer gesettelde leven in Florida. Wie zijn vriendin is, blijft nog even geheim, omdat ze niet met haar gezicht voor de camera wil verschijnen. Ethan (25) worstelt met de afhandeling van de breuk met Olivia. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Welcome to Plathville' komt ze onverwachts langs om de scheiding te bespreken. Dan blijkt dat Ethan nog veel woede voelt, maar ook liefde voor haar, waardoor hij twijfelt of hij nog wel wil scheiden. Maar Olivia denkt dat het dit toch echt het beste is en wil door met haar nieuwe leven. Net zoals Ethan en de andere Plaths dat zullen moeten doen.

'Welcome To Plathville', vanaf woensdag 24 juli om 21.30 uur op TLC.