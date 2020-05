Wegens succes verlengd: 'Mooi & Meedogenloos'

De fans van 'Mooi & Meedogenloos' kunnen opgelucht ademhalen want hun favoriete soap is zeker nog tot 2022 te zien. Dat lezen we in Het Laatste Nieuws.

2022 wordt een jubileumjaar voor de soap van zender CBS want dan is het exact 35 jaar geleden dat de serie voor het eerst op televisie kwam. Vandaag kijken nog steeds meer dan drie miljoen Amerikanen dagelijks naar 'Mooi & Meedogenloos', en ook bij ons blijft de soap populair. Daarom besloot Eclips TV, de zender die serie uitzendt, om het contract te verlengen tot minstens 2021. Dat betekent dat we volgend jaar in Vlaanderen de kaap van 8000 uitgezonden afleveringen bereiken.



Bron: Het Laatste Nieuws