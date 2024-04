Wedding bells! Brooke Shields schittert in 'Mother of the Bride'

Netflix heeft de eerste beelden vrijgegeven van 'Mother of the Bride', een romantische komedie met Brooke Shields in de hoofdrol als moeder Lana.

Naast Shields zijn ook Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Rachael Harris en Chad Michael Murray te zien in de film. Regie is in de handen van Mark Waters, bekend van 'Mean Girls' en 'Freaky Friday'. 'Mother of the Bride' is vanaf 9 mei exclusief te zien bij Netflix.

Over 'Mother of the Bride'

Lana's dochter Emma komt terug uit het buitenland met groot nieuws: ze gaat trouwen. In Thailand. Over een maand! De situatie wordt alleen maar erger wanneer Lana ontdekt dat de man die Emma's hart heeft veroverd, de zoon is van de man die jaren geleden haar hart brak.

'Mother of the Bride' is vanaf 9 mei te zien op Netflix.