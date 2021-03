Wayne Che Yip sluit zich aan bij Amazon Studios 'The Lord of The Rings'-serie

Amazon Studios heeft aangekondigd dat de Britse regisseur Wayne Che Yip zich heeft aangesloten bij het creatieve team van haar Amazon Original 'The Lord of the Rings' serie als regisseur en co-executive producer.

Yip voegt zich bij de internationale cast, die momenteel in Nieuw-Zeeland filmt, om vier afleveringen te regisseren. Yip gaat verder met het werk van de Spaanse filmmaker J.A. Bayona, die de eerste twee afleveringen van de serie heeft geregisseerd.

Yip is het bekendst vanwege zijn werk als regisseur van populaire genrefilms en series, waaronder 'Hunters', 'Preacher', 'Utopia' (Channel 4) en 'Doctor Who', en heeft onlangs afleveringen geregisseerd van Amazon Studios' aankomende epische fantasyserie, 'The Wheel of Time'.

'Het is een echte eer om uitgenodigd te worden in de wereld van Tolkien door JD, Patrick en Amazon Studios. Ik kijk er elke dag naar uit om samen te werken met het ongelooflijke team hier in Nieuw-Zeeland terwijl we nederig bijdragen aan de erfenis van de grootste verhalen ooit verteld', zei Yip.

Over de Amazon Original 'The Lord of the Rings' serie

De nieuwe serie van Amazon Studios brengt voor het eerst de heldensagen uit de legendarische Tweede Eeuw van Midden-aarde in beeld. Dit epische drama speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen van J.R.R. Tolkien's 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings' af. De serie begint in een tijd van relatieve vrede en volgt een groep bekende en nieuwe personages die de confrontatie aangaan met het lang gevreesde kwaad dat opnieuw zijn intrede doet in Midden-aarde. Van de donkerste diepten van de Nevelbergen, tot de majestueuze bossen van de elfen hoofdstad Lindon, tot het adembenemende eilandenrijk Númenor, tot de verste uithoeken van de wereld, deze koninkrijken en personages zullen een erfenis nalaten die nog lang na hun dood voortleeft.

Zoals eerder aangekondigd, wordt de serie geleid door showrunners en executive producers J.D. Payne & Patrick McKay; zij worden bijgestaan door executive producers Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond en Sharon Tal Yguado, co-executive producer Wayne Che Yip, en producer Christopher Newman.