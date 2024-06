Wat zie je in juni op Prime Video?

Vanaf 1 juni is het nieuwe zesde seizoen van 'Komt een Man bij de Dokter' exclusief te zien op Prime Video. 'Komt een Man bij de Dokter' is een komische serie die draait om de absurde en soms chaotische avonturen van de onhandige hoofdpersonen.

Of het nu gaat om bizarre medische ongelukjes, komische doktersbezoeken of absurde café-situaties - verwacht de meest onwaarschijnlijke situaties. De serie biedt een luchtige kijk op het leven met een mix van slapstick, satire en zwarte humor.

Vanaf 1 juni zijn, behalve het compleet nieuwe seizoen, ook seizoen 1 t/m 5 van 'Komt een Man bij de Dokter' beschikbaar op Prime Video.

THE BOYS S4

12 JUNI

In seizoen vier van 'The Boys' staat de wereld aan de rand van de afgrond. Victoria Neuman is dichterbij dan ooit om de Oval Office te betreden terwijl Homelander zijn krachten misbruikt. Butcher heeft nog maar een paar maanden te leven, is ondertussen Becca's zoon kwijt en is niet meer de leider van 'The Boys'. De rest van het team is klaar met zijn leugens. Nu de spanningen hoger dan ooit zijn opgelopen, moet het team een weg vinden om samen te werken en de wereld te redden voordat het te laat is.

FERRARI

14 JUNI

In de zomer van 1957 bevindt ex-racer Enzo Ferrari zich op een dieptepunt. Zijn fabriek, die hij tien jaar eerder samen met zijn vrouw Laura heeft opgericht, dreigt failliet te gaan. Hun huwelijk lijdt zwaar onder de tragische dood van hun zoon Dino. Terwijl Enzo worstelt met zijn persoonlijke en zakelijke problemen, riskeren zijn gepassioneerde coureurs alles in de levensgevaarlijke Mille Miglia, een duizend mijl lange race dwars door Italië.

FEDERER: TWELVE FINAL DAYS

20 JUNI

De Federer-documentaire, geregisseerd door Academy Award-winnaar Asif Kapadia en regisseur Joe Sabia, is een intieme follow-along door de laatste 12 dagen van Roger Federer's illustere carrière. De film, oorspronkelijk een homevideo die nooit bedoeld was voor het publiek, toont Federer op zijn kwetsbaarst en meest openhartig, terwijl hij afscheid neemt van een spel en de fans die zijn leven de afgelopen twintig jaar hebben bepaald. Met interviews van legendarische rivalen en goede vrienden Rafael Nadal, Novak Djokivic en Andy Murray biedt 'Federer: Twelve Final Days' exclusieve toegang tot de relatie tussen deze ongeëvenaarde sterren.

I AM: CELINE DION

25 JUNI

'I Am: Celine Dion' geeft ons een rauw en eerlijk kijkje achter de schermen van de strijd van de iconische superster met een levensveranderende ziekte. Deze inspirerende documentaire is een liefdesbrief aan haar fans, belicht de muziek die haar leven heeft gevormd, en toont de veerkracht van de menselijke geest.

MY LADY JANE

27 JUNI



'My Lady Jane' is de verfilming van de Engelse gelijknamige bestseller ('Lang Leve Jane'): een grandioze hervertelling van het verhaal van jonkvrouw Lady Jane Grey, de jonge Tudor-edelvrouw die negen dagen lang koningin van Engeland was en vervolgens in 1553 werd onthoofd… Nee f*ck dat. 'My Lady Jane' vertelt de geschiedenis opnieuw zoals het had moeten gebeuren: de jonkvrouw in nood redt zichzelf. Dit is een episch verhaal van ware liefde en een meeslepend avontuur, gesitueerd in een alternatief universum van actie, geschiedenis, fantasy, komedie en romantiek.

Verder op Prime Video deze maand:

BUENAS CHICAS

7 JUNI

Billie is een super ambitieuze junior advocaat met het hart op de tong. Maar nadat ze een belangrijke zaak heeft verpest, dreigt ze te worden ontslagen. Om dit te voorkomen gaat ze met haar beste vriendinnen Allegra en Coosje op wijnreis naar het zonnige Spanje. Billie’s werkelijke doel? Haar baan behouden door de Spaans-Nederlandse wijnboer Bruno (Juvat Westendorp) te overtuigen om zijn wijngaard op te geven en zijn grond te verkopen aan Billie’s cliënten die daar een golfresort willen bouwen. Eenmaal in Spanje loopt echter niets zoals het moet en tot overmaat van ramp staat Billie’s collega en ex-geliefde Rogier (Thijs Boermans) ook nog onverwachts op de stoep.