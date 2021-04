WarnerMedia wordt Hanna-Barbera Studios

WarnerMedia kondigt aan dat het een van de meest welluidende namen uit de animatiegeschiedenis in ere zal herstellen. Hanna-Barbera Studios Europe wordt de naam van de animatiestudio in Europa, voorheen bekend als Cartoon Network Studios Europe.

De nieuwe naam werd aangekondigd door Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults & Classics (GKYAC). Sam Register, President Warner Bros. Animation (WBA) & Cartoon Network Studios (CNS) en Vanessa Brookman, Head of Kids EMEA, staan samen aan het hoofd van de studio die in Londen zal huizen.

De originele studio, Hanna-Barbera Productions, werd in 1957 opgericht door William Hanna en Joseph Barbera en werd de eerste studio ooit met significant succes in animatiereeksen voor televisie. Veel van de artistieke stijlen, productietechnieken en geluidseffecten die toen gebruikt werden, zijn vandaag de dag nog steeds de norm. De studio creëerde honderden wereldberoemde personages, zoals 'Scooby-Doo', 'The Flintstones', 'The Jetsons', 'Yogi Bear' en vele anderen.

Hanna-Barbera Studios Europe zal de wereldwijde kids content strategie voor WarnerMedia verder ontwikkelen. Doel is om, dankzij een combinatie van de creatieve talenten in Europa en de UK met de expertise van de groep wereldwijd, een unieke entiteit te worden binnen de animatiewereld. De studio bouwt verder op bekroonde producties zoals 'The Amazing World of Gumball', 'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe' en 'Elliott from Earth' terwijl ze ook op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden voor nieuwe originele reeksen. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe reeksen houdt men dezelfde hoge kwaliteit, geest van personages en grappige en klassieke look voor ogen waarmee Hanna-Barbera generaties entertainde.

Momenteel werkt de studio aan 'The Amazing World of Gumball Movie' (wt) - de komende film gebaseerd op de populaire Cartoon Network hitreeks 'The Amazing World of Gumball', waarin we de hilarische avonturen volgen van Gumball Watterson en zijn beste vriend, de goudvis Darwin.