Vrijdag lanceert Apple TV+ de nieuwe docuserie 'The Line'

Vrijdag lanceert Apple TV+ de nieuwe titel 'The Line', een vierdelige documentaireserie die de ongekende 2018-case onderzoekt waarin een peloton van de US Navy SEAL zijn chef, Eddie Gallagher, beschuldigde van oorlogsmisdaden.

Met exclusieve interviews met Gallagher, zijn vrouw Andrea, leden van SEAL Team 7 die hun chef beschuldigden, journalist Dave Philipps, voormalig secretaris van de marine Richard Spencer en meer. 'The Line' werpt een rauwe blik op Seal Team 7 en de sfeer van broederschap tot het uiterste.

Verteld door middel van first-person accounts en nooit eerder vertoonde beelden verzameld door de SEALs tijdens hun controversiële tour in Mosul, Irak, jaagt 'The Line' op de waarheid achter de gebeurtenissen die hebben geleid tot een van de meest prominente oorlogsmisdaden van de afgelopen tijd. En het is deels ook het verhaal van een natie die diep verdeeld is over hoe we oorlog voeren.

[video]

'The Line' wordt geproduceerd door Doug Shultz, uitvoerend geproduceerd door showrunner Brad Hebert, Alex Gibney, Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist, Stacey Offman en Richard Perello. Doug Shultz en Jeff Zimbalist zijn de regisseurs van de serie.

Alle afleveringen van Apple TV+ Original Podcast 'The Line', waarop de docuserie werd gebaseerd, zijn momenteel beschikbaar op Apple Podcasts, indien beschikbaar. De podcast, gehost door Dan Taberski, neemt een onverschrokken diepe duik in morele dubbelzinnigheden van eeuwige oorlogen en hun impact op speciale operators door de lens van het Gallagher-proces voor oorlogsmisdaden.

Alle vier de delen van 'The Line' gaan wereldwijd in première op 19 november 2021 op Apple TV+.