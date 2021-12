Vrijdag gaat de nieuwe Apple Original Film 'Swan Song' in première

'Swan Song' speelt zich af in de nabije toekomst en is een krachtige, emotionele reis die wordt verteld door de ogen van Cameron (Mahershala Ali), een liefhebbende echtgenoot en vader bij wie een terminale ziekte is vastgesteld en die door zijn arts (Glenn Close) een alternatieve oplossing krijgt aangeboden.

Terwijl Cam worstelt met het al dan niet veranderen van het lot van zijn familie, leert hij meer over het leven en de liefde dan hij ooit had gedacht. 'Swan Song' onderzoekt hoe ver we zullen gaan en hoeveel we bereid zijn op te offeren om een ​​gelukkiger leven te maken voor de mensen van wie we houden.

In 'Swan Song' speelt tweevoudig Academy Award-winnaar Mahershala Ali, die ook als producer fungeert; achtvoudig Academy Award-genomineerde Glenn Close; en Academy Award-genomineerde Naomie Harris. Golden Globe Award-winnaar Awkwafina en Golden Globe Award-genomineerde Adam Beach schitteren ook in de cast. De emotioneel meeslepende en tot nadenken stemmende film is geregisseerd door de Academy Award-winnende filmmaker Benjamin Cleary ('Stutterer'), van een origineel scenario geschreven door Cleary en geproduceerd door Anonymous Content en Concordia Studio. Producenten zijn Adam Shulman ('Defending Jacob') en Jacob Perlin ('The Amazing Johnathan Documentary') namens Anonymous Content; Jonathan King ('Stillwater', 'Dark Waters') namens Concordia Studio; Rebecca Bourke ('Wave'); Mahershala Ali en Mimi Valdés ('Verborgen Cijfers') door middel van Know Wonder.

Wereldwijde première vrijdag 17 december 2021 op Apple TV+.