Vrijdag 2 nieuwe releases op Amazon Prime Video

In 'Downton Abbey The Movie', die zich afspeelt in 1927, brengen de koning en koningin van het Engelse landhuis een bezoek aan de familie Crawley op het platteland van Yorkshire.

Terwijl de koninklijke staf Downton bezoekt, is er ook een moordenaar gearriveerd die probeert de monarch te vermoorden. De familie en de bedienden staan recht tegenover de koninklijke entourage en tegelijkertijd speelt er een grootse erfeniskwestie. Hoe dit eindigt bekijk je vanaf 12 juni op Prime Video.

Een dramafilm geschreven door Julian Fellowes, de maker en schrijver van de gelijknamige televisieserie. Geproduceerd door Gareth Neame, Liz Trubridge en Fellowes. De regisseur van de film is Michael Engler.

'The Goldfinch'

Een groot drama verandert het leven van Theodore Decker. Zijn moeder wordt gedood bij een bomaanslag in het Metropolitan Museum of Art. Als herinnering aan die tragische dag houdt hij zich vast aan een schilderij: The Goldfinch. Een zeventiende-eeuws schilderij één van de beroemdste schilderijen van de jonggestorven leerling van Rembrandt. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek Het Puttertje van Donna Tartt.